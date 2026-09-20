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Бившето руско консулство във Варна отваря за изкуство

След дълго чудене на Общината какво да го прави, форумът БУНА ще го оживи от 4 до 31 октомври

Днес, 14:50
Бившето руско консулство във Варна ще стане пространство за изкуство.
община Варна
Бившето руско консулство във Варна ще стане пространство за изкуство.

Четвъртото издание на форума за съвременно изкуство БУНА за пръв път отваря бившето руско консулство във Варна за публиката, похвалиха се оттам.

Сградата на ул. "Македония" № 53 ще се превърне в основна локация за изложби и организирани турове по време на фестивала. Куратори на БУНА vol. 4 под наслова "Вроден инат" са Лъчезар Бояджиев и Бояна Джикова. Временната изложба е в партньорство с Община Варна. Архитектурата, запазеният интериор и следите от предишната функция на сградата ще бъдат част от контекста, в който посетителите ще се срещнат с произведенията на съвременното изкуство.

БУНА vol.4 продължава от 4 до 31 октомври 2026 г.

След нея теоретично предстои сградата да се превърне в многопрофилен културен център и дом на Галерията за графично изкуство и артистична база. Макар да съществува от десетилетия и да провежда изключително престижното Международно биенале на графиката, тя си няма дом. Колекцията ѝ от близо 1800 творби от цял свят се съхранява в стая в Градската художествена галерия. Но това е предстояща задача на Общината. 

В рамките на форум БУНА публиката за първи път ще има свободен и пространствен достъп до цялото здание, което ще маркира символичната му промяна към публичност, прозрачност и достъпност. Изложбеният план на фестивала стимулира разходка през залите и коридорите на консулството, подменяйки усещането за мистерия и секретност с култура, публично включване и отворен диалог.

Нов живот

През 2025 г. Общинският съвет във Варна подкрепя предложението бившето консулство да се превърне в център за култура и изкуства. Сградата на ул. "Македония" се намира зад плътна ограда, която дълго е скривала голяма част от нея от погледа на минувачите. Тя е проектирана през 1979 г. от арх. Георги Саваков и е с площ от 990 квадратни метра. Скулпторът Евгени Баръмов е посочен като автор на пластичната композиция по фасадата и на други произведения в сградата.

В самото двуетажно здание са се помещавали гишетата на консулската служба, кабинети, жилищни помещения и две големи зали, едната от които е била киносалон. След отзоваването на почти целия персонал през 2022 г. консулството прекратява дейността си в сградата през 2023 г., а през август 2024 г. Община Варна приема управлението на държавния имот.

Първоначално бе обявено, че сградата ще бъде преобразувана в детска градина, но това не се случи.

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Ключови думи:

руско консулство, буна

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