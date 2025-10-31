Варна ще превръща руското консулство в "бруталистко НДК"

Затвореното руско консулство да се превърне в център за изкуства. Това прие единодушно варненският общински съвет по предложение на кметския екип. Идеята не е нова, тя смени създаването на детска градина, счетена за трудно реализируема. Но за да се пристъпи към културен център, бе нужно решение на местния парламент. То пък сега трябва да бъде пратено на областния управител. В съобщение на община Варна дебело се подчертава архитектурният смисъл на трансформацията - строената през 1979 г. сграда е бруталистка (с изчистени форми и изразена функционалност), а според специалистите брутализмът бил подходящ за обществени сгради с административно и културно значение - подобно на НДК.

Сградата е държавна. А самата община признава, че идеята би коствала изключително големи финанси. Всичко това, а и като се прибави опитът с неосъществената нова библиотека, говори колко точно афишираните планове не са друго, а просто залисия.

БЕЗ ДОМ

Надеждата е културният център не само да приютява различни прояви, но и Галерията за графично изкуство. Макар да съществува от десетилетия и да провежда изключително престижното Международно биенале на графиката, тя си няма дом. Колекцията ѝ от близо 1800 творби от цял свят се съхранява в стая в Градската художествена галерия. А бившото консулство, чиято сграда и двор са съответно по около 1 и 5 декара, разполага с големи и малки зали, включително концертна, просторни фоайета, киносалон дори.