Български филми се състезават в Сараево и Сан Себастиан

Български филми намират място в конкурсните програми на два предстоящи големи кинофестивала - Сараево (14-21 август) и Сан Себастиан (18-26 септември).

"Баба и Меца" на режисьора Мартин Геновски ще се състезава за голямата награда за най-добър документален филм "Сърцето на Сараево" заедно с още 12 филма от цял свят. Селекцията на този най-голям кинофестивал в Югоизточна Европа дава възможност за участие в надпреварата за "Оскар", уточняват продуцентите от "Агитпроп". По думите им "Баба и Меца" е първият балкански филм, който немската телевизия ZDF/Arte копродуцира за излъчване в праймтайм слота Grand Format, което ще стане през 2027 г. Българската премиера предстои скоро.

Филмът разказва за пенсионираната артистка Макси, някога звезда на европейския цирк, която живее с последната си жива мечка Наташа на паркинг близо до Амстердам. Но Макси може да остане там само докато мечката е жива. Освен Макси Нидермайер и мечката Наташа, участват също Марчело Мартино, Биляна и Кирил Кирилови, Роберт Кройф и Драгомир Драганов, както и Мартина Троанска в ролята на младата Макси. Екипът на продукцията включва продуцента Мартичка Божилова, сценаристите Михаил Вешим и Мартин Геновски, оператора Владимир Трифонов, монтажиста Бохос Топакбашян, композитора Александър Костов.

В Сан Себастиан пък е селекциониран дебютният пълнометражен филм на Христо Симеонов "Обувките на баща ми". Той ще се състезава в конкурсната секция New Directors на 74-тото издание на Международния филмов фестивал в баския град, както и за наградата Kutxabank–New Directors Award. Продукцията е на Контраст Филмс – България и Films de force majeure - Франция. Сюжетът проследява историята на младо момиче и нейната майка, които трябва да разпознаят безжизненото тяло на техния баща и съпруг – мъж, който не присъства в живота им с години. В главните роли са Валерия Върбанова, Таня Шахова, Вяра Коларова, Борислав Русев.

Христо Симеонов е завършил филмова режисура в Югозападния университет "Неофит Рилски". Участник е в програмите Berlinale Talents и Talents Sarajevo. Неговите къси филми са показвани и награждавани на над 100 международни фестивала, сред които Клермон-Феран, Тампере, Палм Спрингс, Краков и Одензе. Носител е на три награди "Златна роза" за най-добър късометражен филм – за "Синът", "Гората на Димо" и "Нина".

Още един филм с българско участие ще бъде показан в основния конкурс на Сан Себастиан. Това е "Каквото остава" на турската режисьорка Йешим Устаоглу, копродукция между Турция, Люксембург, Франция и България. В него оператор е Кирил Проданов, асистент-оператор на фокус - Делян Георгиев, гафер - Александър Бенев, а главен гримьор на продукцията е Росица Герасимова. Продуцент от българска страна е Стефан Китанов, изпълнителен продуцент - Светла Цоцоркова.

Устаоглу печели международно признание с филма си от 1999 г. "Пътуване към слънцето", награден от Берлинале, Валядолид, Сао Пауло и Eрусалим. Третият й филм - "В очакване на облаците" (2004), печели приза за режисура в Сънданс. "Кутията на Пандора" (2008) триумфира в Сан Себастиан с награди за най-добър филм и актриса. Йешим Устаоглу е била член на Международното жури на кинофестивала във Венеция през 2002 г., както и председател на журито на "София филм фест" през 2013 г.