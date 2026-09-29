НХА почита проф. Стоимен Стоилов с "Доктор хонорис кауза" и изложба

Изложба на проф. Стоимен Стоилов ще бъде представена в галерия "Академия" на Националната художествена академия (НХА) по повод удостояването му с почетното звание "Доктор хонорис кауза". Събитието е днес, 29 септември, от 18:00 ч., а експозицията ще продължи до 9 октомври, съобщават от Академията.

Решението за удостояването на Стоимен Стоилов с почетното звание е взето от Академичния съвет на НХА заради неговия принос към развитието и утвърждаването на съвременното българско визуално изкуство по света. "Стоимен Стоилов е творец, способен да съгражда от пепелта – майстор на графиката и илюстрацията, изкусен познавач на пластиката, в чиито фигуративни ансамбли зрителят пътешества", пишат оттам.

В изложбата са включени творби от различни периоди на творческия път на художника, изпълнени с разнообразни техники и материали – графики, папируси, пастели, рисунки и живопис.

Проф. Стоимен Стоилов е роден на 18 септември 1944 г. във Варна. През 1972 г. завършва графика и илюстрация във ВИИИ "Николай Павлович", днес Национална художествена академия, в София при проф. Александър Поплилов. Дългогодишен директор на Международното биенале на графиката във Варна, чийто създател е заедно с проф. Христо Нейков през 1981-ва. През 1991 г. е удостоен с престижната награда "Готфрид фон Хердер" за цялостно творчество на Университета във Виена. Работи в областта на изящната графиката, живописта и илюстрацията, като създава художественото оформление на над 50 книги. Повратен момент в неговия път е 1991 г., когато ателието му във Варна изгаря. Скоро след това заминава за Виена, където живее и работи до днес. Името на проф. Стоилов е включено в "Benezit" – най-старата френска енциклопедия за изобразително изкуство.

Негови монументални творби красят Дом-паметник "Йордан Йовков" в Добрич, Икономическия университет във Варна, Община Варна и Двореца на културата и спорта в града, Международната агенция за атомна енергия към ООН, Виенското метро. Правил е самостоятелни изложби в София, Варна, Братислава, Виена, Париж, Осло, Москва, Одеса, Ню Йорк, Пърт в Западна Австралия, Lyman Allyn Art Museum, САЩ. В продължение на три години е официален художник на Дунавския международен фестивал на изкуствата в Австрия.