U2 чества 50-годишнина с нов албум

Ирландските рок музиканти от групата U2 разкриха името на новия си албум - Carnaval de Luz (карнавал на светлината - б.р.), броени дни преди 50-годишнината от първата им среща като ученици в Дъблин през 1976 г. Певецът Боно потвърди дългогодишните слухове, че групата се подготвя да издаде своя 15-и дългосвирещ запис.

"Не трябва да го казвам..., но ще го кажа", пошегува се Боно в подкаст на "Айриш таймс", посветен на кариерата им. "Новият албум се казва Carnaval de Luz... Това е нещо много силно", добави Боно, докато си припомняше формирането на четиричленната група в кухнята на барабаниста Лари Мълън.

Основополагащият момент в историята на рока, състоял се на 25 септември 1976 г., предстои да бъде отбелязан този уикенд по време на организираното от фенове събитие U250 в Дъблин, както и с нова монета от две евро, посветена на групата, която Централната банка на Ирландия пуска утре.

Новият албум и половинвековният юбилей са доказателство за творческото дълголетие на U2 - една от най-големите гордости на ирландската музика. Макар на първата си тийнейджърска репетиция едва да успяват да изсвирят два тона, а след хладното приемане на втория им албум October почти да губят договора си с музикалните компании, в крайна сметка U2 успява да сътвори едни от най-великите хитове на 80-те и 90-те години, отбелязва АФП. Групата е продала общо 175 милиона албума, а днес има над 23 милиона месечни слушатели в Spotify.

Албумът Carnaval de Luz - първият им от Songs of Experience (2017 г.) насам - идва след новия сингъл Street of Dreams, издаден през юли, и още няколко нови композиции.

Съставена от Боно, Едж, Адам Клейтън и Лари Мълън, U2 се превърна в символ на богатата музикална култура и история на Ирландия, както и в едни от най-разпознаваемите лица на страната в чужбина. По време на изложбата в Париж, посветена на половинвековния юбилей на групата, посланикът на Ирландия във Франция Алисън Милтън определи музикантите като "олицетворение на нашата репутация и на нашата "мека сила" в международните отношения", припомня АФП.

Кураторът на изложбата Клеман Матийо — журналист от популярното светско списание "Пари мач", отдава международния успех на U2 на дарбата да създават хитове, съизмерими единствено с тези на Майкъл Джексън или Мадона. Но тайната се крие и в техния характер. "В тях е закодирана ирландската душа: има страст, има любов, има и гняв. Музиката на U2 не се отличава толкова с типично местно звучене, колкото с автентичното ирландско сърце и дух", коментари той.

"Те винаги успяват да изненадат. И мисля, че точно това ги крепи толкова години", обяснява пред АФП и Ейдън Алкок, директор на дъблинското студио Windmill Lane, където U2 записва дебютния си албум Boy и следващите си два диска. Очаква се новият албум да изкара U2 отново на път за мащабно турне на стадионите - още един ключов елемент от непреходния им чар.