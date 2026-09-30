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Геро и Димитър Живков влизат в сблъсък "За носа на един президент"

Днес, 19:39
Герасим Георгиев-Геро е режисьор на спектакъла, в който му партнира Димитър Живков.
ArtVent
Герасим Георгиев-Геро е режисьор на спектакъла, в който му партнира Димитър Живков.

Обичаните актьори Герасим Георгиев-Геро и Димитър Живков влизат в словесен двубой във френската пиеса "За носа на един президент", която се играе за първи път на българска сцена. Премиерата е на 27 октомври в "Сити марк арт център", информират продуцентите от Artvent. След софийския старт представлението ще гостува в Русе, Елин Пелин, Велико Търново, Шумен и Добрич.

Какво се случва, когато човекът, който трябва да държи всичко под контрол, изведнъж изгуби контрол над себе си? Пиесата на Матийо Делапорт и Александр дьо ла Пателиер е създадена по "El Electo" на Рамон Мадаула. Срещата е между двама мъже в една стая и превръща една на пръв поглед дребна криза в голям сблъсък на характери, позиции и добре скривани слабости. В центъра на историята е новоизбраният президент, който само часове преди важна публична изява се сблъсква с неочакван и доста неудобен проблем. За да бъде разрешен той възможно най-бързо и дискретно, на помощ идва психиатър. Срещата, която би трябвало да бъде кратка, постепенно се превръща в двубой на думи, в който ролите непрекъснато се разместват, а въпросите стават все по-неудобни.

"Следва виртуозен словесен пинг-понг с неочаквани обрати и абсурдни ситуации – остроумен, безпощаден и зареден с много смях. Разговорът между двамата постепенно преминава отвъд непосредствения проблем и започва да сваля една по една маските, зад които човек се чувства в безопасност", коментират от Artvent.

Освен изпълнител на една от главните роли, Герасим Георгиев-Геро е и режисьор на спектакъла. Преводът е на Валерия Пачева, а музиката - на Жан-Филип Рамо. Преди да стигне до българската сцена, историята печели публиката във Франция още с премиерата си през 2020 г. По-късно постановката получава и телевизионна версия. Френски медии определят комедията като "изключително смешна" и "изпълнена с финес". 

Artvent вече откри сезон 2026/2027 на 28 септември в своето собствено театрално пространство в столицата - аулата на УАСГ на бул. "Христо Смирненски"  Там преди два дни бе българската премиера на една от най-обсъжданите нови пиеси в световния театър – Inter Alia от Сузи Милър, която премина пред пълна зала. В главната роля влезе Радина Кърджилова, а режисьор е Крис Шарков. Двамата бяха бурно аплодирани от публиката. 

На 14 октомври пък на същата сцена излиза сръбската комедия "Не залагай на англичаните!", режисирана от Васил Дуев-Тайг. 

През целия сезон зрителите ще могат да гледат и познатите и обичани представления от репертоара на Театър Artvent – „Чамкория“, „Това не го казвай!“, „Петък вечер“, „Неделя сутрин“, „Отчаяни съпрузи“, „Отчаяни съпрузи 2: Бракувани“, „Извънредно любовно“, „Огледалце, огледалце“, „Заклеваш ли се в децата?“, „Оставам за малко“, „Код Жълто“, „Съвършени натрапници“, „Съседите отгоре“, „Място, наречено Другаде“, „И това ще мине“.

През декември предстои още една премиера, която ще бъде обявена в следващите месеци.

Превъплъщението на Радина Кърджилова в Inter Alia бе бурно аплодирано от публиката.
Цветан Игнатовски Превъплъщението на Радина Кърджилова в Inter Alia бе бурно аплодирано от публиката.
Цветан Игнатовски
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Ключови думи:

Герасим Георгиев-Геро, Димитър Живков, ArtVent

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