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Световният театрален хит Inter Alia идва в България с Радина Кърджилова

Новата пиеса от авторката на Prima Facie Сузи Милър ще има премиера на 28 септември в театър Artvent

Днес, 12:25
Образът на съдия Джесика Паркс е поредното творческо предизвикателство за Радина Кърджилова.
Павел Червенков
Образът на съдия Джесика Паркс е поредното творческо предизвикателство за Радина Кърджилова.

Една от най-обсъжданите нови пиеси в световния театър – Inter Alia от Сузи Милър, ще бъде поставена на българска сцена. Режисьор на бъдещия спектакъл е Крис Шарков, а в главната роля ще влезе Радина Кърджилова. Премиерата е на 28 септември в театър Artvent (аулата на УАСГ на бул. „Христо Смирненски“ 1).

В Inter Alia Радина Кърджилова е съдия Джесика Паркс – буквално рок звезда в съдебната зала, блестяща, уверена и безкомпромисна. Държи човешки съдби в ръцете си и има смелостта да се изправя срещу система, която невинаги е справедлива. Тя е съпруга, майка и приятел – жена, която успява умело да съчетава тези роли inter alia („наред с всичко останало“). Докато едно обвинение не разруши съвършено подредения ѝ свят.

Когато собственият ѝ син се оказва в центъра на случай, който поставя под съмнение всичко, в което вярва, професионалните принципи на Джесика се сблъскват с най-първичния човешки инстинкт – този на майката, която безусловно защитава детето си. Как се отстоява истината, когато тя може да разруши семейството ти? На чия страна заставаш, когато всеки избор носи своята болка? Оказва се, че истината невинаги е лесна за обяснение…

Ролята на съдия Джесика Паркс е ново сценично предизвикателство за Радина Кърджилова – носителка на награди „Икар“ и „Аскеер“, актриса с мощно присъствие, способна да достига до най-противоречивите пластове в психиката на своите героини.

В образа на съпруга на Джесика ще се превъплъти нейният житейски партньор Пламен Димов – носител на „Икар 2026“ за водеща мъжка роля („Глембаеви“) и актьор с ярко и категорично излъчване. Ролята на сина ще се споделя от двама млади таланти – студентите Андрей Трифонов и Петър Каменов. Те ще се редуват в образа, който се превръща в център на моралния разлом в семейството.

Българската версия на Inter Alia е в ръцете на силен творчески екип. Режисьорът Крис Шарков е пословичен със своя безкомпромисен сценичен език и с интереса си към теми, които поставят съвременния човек пред трудни морални избори. Сценографията е дело на Никола Тороманов, а музиката – на Емилиян Гацов-Елби. Преводът на пиесата от английски е на Радослав Петкашев. Спектакълът е продукция на „База Х“, а зад разпространението и рекламата стои Artvent. След премиерата в София Inter Alia ще гостува във Варна, Русе, Пловдив и Бургас.

След световния успех на друга творба на Сузи Милър – Prima Facie (у нас моноспектакълът на актрисата Елена Телбис се играе вече трети сезон и е гледан от близо 15 000 зрители), в Inter Alia авторката отново превръща съдебната зала в арена на болезнено човешко изпитание. Бивш адвокат по човешки права, Милър насочва поглед към теми, за които обществото все още трудно намира точните думи – съгласието, вината, родителството и невидимата тежест, която жените носят. Пиесата поставя и тревожния въпрос как растат момчетата днес – в свят, в който Интернет, порнографията и агресивните модели на мъжественост често заглушават родителите. Нещо, което звучи особено актуално и в контекста на последните драматични събития от родната действителност.

Само година след световната си премиера Inter Alia вече има статут на международно театрално събитие. Пиесата покорява Кралския национален театър в Лондон, преминава през разпродаден сезон в Уест Енд, а в края на 2026 г. излиза и на Бродуей. В главната роля в оригиналната англоезична продукция е една от големите звезди на световното кино – Розамунд Пайк, позната от филми като „Не казвай сбогом“, „Солтбърн“, „Гордост и предразсъдъци“ и др. Изпълнението ѝ носи награда „Оливие“ за най-добра актриса и отличието на британската театрална критика. Медиите на острова определят спектакъла като „задължителен за гледане“, „разтърсваща съдебна драма“ и „дръзка епична творба“.

Павел Червенков
Павел Червенков
Павел Червенков
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Ключови думи:

Радина Кърджилова, Крис Шарков, Пламен Димов, Inter Alia, Prima Facie, Сузи Милър, Театър Artvent

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