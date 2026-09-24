Почина сценаристът на над 300 филма Христо Илиев-Чарли

На 85 години си отиде сценаристът, режисьор и публицист Христо Илиев-Чарли, автор на множество документални, научнопопулярни, анимационни и игрални филми. Работи и в областта на телевизионната журналистика, от 1991 година се занимава и с продуцентска дейност с проекти в България, Германия и Белгия, припомнят от Националния филмов център.

Като сценарист и режисьор е автор на повече от 300 документални филма, работи активно и в игралното кино. Носител е на повече от 50 национални и международни награди. Написал е десетки сценарии за анимационни филми с множество национални и международни награди, както и на пиеси за куклен театър, пет от които са играни години наред в цялата страна.

Режисьор и сценарист е на пълнометражните документални филми "Институцията Народен театър "Иван Вазов", "Светлина от сенки – през обектива на Иво Хаджимишев", "Раздяла с Неразделна", "Написаното с перо от ангел е завинаги" – филм за поета Николай Кънчев, "Художникът – директор", "Българи в Америка", "Портрет на един човек на властта".

Сценарист е на игралните филми "Разводи, разводи..." и "Патилата на Спас и Нели". В периода 1982 - 1996 г. е режисьор и сценарист на 75 десетминутни филми от поредицата кинохроники "Мозайка". Автор е и на сценариите за пълнометражните документални филми "Пустиняци", "Духове в старите къщи на София", "Отец Иван и неговите деца", "Хляб и зрелище", "Грънци", "Вечният музикант" и много други.

Често работеше съвместно с режисьора Джеки Стоев и актьора и звукооператор Джони Пенков, с които бяха най-забавната тройка в българското кино. Работил е също с режисьорите Оскар Кристанов, Николай Волев, Здравко Драгнев, Доньо Донев, Стоян Дуков, Милан Огнянов, Елена Владова, Радка Бъчварова.