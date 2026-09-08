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Нова футболна комедия зове „Не залагай на англичаните!“

Даниел Върбанов, Калоян Трифонов и Петър Петров-Перо влизат в сръбска пиеса на сцената на Artvent

Днес, 17:43
Героите на Перо, Даниел и Калоян (от ляво на дясно) ще разиграят история за страховете, възходите и провалите на трима добри приятели.
Цветан Игнатовски
Героите на Перо, Даниел и Калоян (от ляво на дясно) ще разиграят история за страховете, възходите и провалите на трима добри приятели.

Младите актьори Даниел Върбанов, Калоян Трифонов и Петър Петров-Перо влизат в ролите на трима приятели, за които една привидно обикновена футболна вечер се превръща в мач с много по-висок залог от крайния резултат. „Не залагай на англичаните!“ е дръзка и болезнено смешна комедия на сръбския драматург Владимир Джурджевич, която излиза премиерно на сцената на театър Artvent на 14 октомври под режисурата на Васил Дуев-Тайг.

Паун, Буле и Пикси са приятели от деца, а футболните залози са голямата им страст и любимото бягство от реалността. Този път обаче всеки е заложил всичко на различен резултат от един мач. С всяка минута напрежението расте, резултатът се обръща, а заедно с него – и отношенията помежду им.

Зад футбола, залозите и мъжките шеги пиесата разказва за приятелството, зависимостите и провалите на онези вечни момчета, които продължават да чакат победния гол в последната минута, вместо сами да променят играта.

„Не залагай на англичаните!” от Владимир Джурджевич е пиеса, написана с любов към футбола, приятелството, младостта, но и пиеса срещу робуването на парите, егоизма и радикализацията. Срещу непостоянния морал, разпада на доверието, страха от порастване и страха да поемеш отговорност. Нашата постановка се вглежда в лъжовните идоли, които всеки от нас си създава, и трудния път към тяхното развенчаване“, споделя режисьорът.

Васил Дуев-Тайг е едно от ярките имена на съвременния български театър. Публиката на Artvent вече познава неговия почерк от хитовите комедии „Отчаяни съпрузи“ и „Отчаяни съпрузи 2: Бракувани“, а с „Не залагай на англичаните!“ той отново е на територия, в която смехът и болезнените истини вървят ръка за ръка.

Спектакълът събира на сцената Даниел Върбанов и Калоян Трифонов – любим тандем на телевизионните зрители от сериала „Вяра, Надежда, Любов“. Към тях се присъединява Петър Петров-Перо – театрален и филмов актьор, когото публиката познава от моноспектакъла „Морфин“. Даниел и Перо пък бяха и финалисти в тв кастинга за избор на изпълнител за ролята на Христо Стоичков в бъдещата биографична кинопродукция за Камата.

„Не залагай на англичаните!“ е текст с впечатляваща биография на сръбската театрална сцена. Постановката по него се превръща в абсолютен хит – играе се над 250 пъти в продължение на 12 години и е гледана от повече от 70 000 зрители. Историята на тримата приятели излиза и извън пределите на страната, а по-късно получава и своя филмова версия.

Припомняме, че Захари Бахаров, който е един от продуцентите зад Artvent, също е играл в суперуспешна футболна комедия с екзистенциален привкус. Заедно с Владо Карамазов и Юлиан Вергов той се превъплъти в един от тримата футболни съдии в „Спанак с картофи“ от унгарския драматург Золтан Егреши, постановка на Богдан Петканин.

След премиерата в София комедията поема своя път из страната – с представления във Варна, Русе, Габрово, Севлиево, Перник, Пловдив и други градове.

Петър Петров-Перо
Цветан Игнатовски Петър Петров-Перо
Даниел Върбанов
Цветан Игнатовски Даниел Върбанов
Калоян Трифонов
Цветан Игнатовски Калоян Трифонов
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ArtVent, Васил Дуев-Тайг, Петър Петров-Перо, Даниел Върбанов, Калоян Трифонов, Не залагай на англичаните

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