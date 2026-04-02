Иван Бърнев и компания се превръщат в семейство морски обитатели

Четирима любими актьори на родната публика – Иван Бърнев, Лилия Маравиля, Маргита Гошева и Роберт Янакиев, влизат в новата театрална комедия „Огледалце, огледалце“ от Леонор Конфино, която превзема сцената през април и май с остроумен, съвременен и болезнено разпознаваем поглед към отношенията между хората днес, информират от Артвент. Режисьор е Антон Угринов.

В центъра на спектакъла е Теофил – успешен писател. Напоследък обаче кариерата му е в застой, вдъхновението го е напуснало, а образът на сантиментален романист започва да му тежи. В опит да се спаси от творческата криза той решава да напише поетична приказка. В нея едно малко охлювче, изгубило своята черупка, тръгва да търси смисъла на живота.

Изненадващо и за самия него, покрай всичко това Теофил отново намира своето вдъхновение, но изобщо не подозира какъв ефект ще има този разказ върху близките му. Като в огледало те започват да се разпознават в неговите герои – морски таралежи, скариди, октоподи, сирени и други морски създания, и да откриват скрити послания в метафорите. Какво е общото между морски таралеж, октопод, сирена и скарида ли? Ами, всички се оказват…част от едно семейство.

Една вечер те се събират, за да си разчистят сметките, и настава истински катаклизъм. Един след друг членовете на семейството изливат онова, което им тежи, оголват страховете си и казват всичко, което им е на сърце, пораждайки порой от комични и сюрреалистични недоразумения и разминавания.

„Огледалце, огледалце” на Леонор Конфино е остроумна съвременна комедия за човека на XXI век, живеещ в епоха на все по-голямо отчуждение, повдигаща същинския въпрос за това способни ли сме като хора да видим света такъв, какъвто е, или го виждаме единствено през отражението на това, което сме самите ние“, пита се режисьорът Антон Угринов, който ще се постарае да даде своя отговор в постановката.

Сценографията и костюмите са дело на Ванина Цандева, музиката e на Калин Николов, а преводът – на Снежина Русинова-Здравкова. Продуцент на спектакъла е База Х, а разпространението е на Artvent.

Първата премиерна дата за „Огледалце, огледалце“ е 26 април, когато спектакълът ще се играе в Драматичен театър „Константин Величков“ – Пазарджик. На 28 април ще бъде в Русе – зала „Филхармония“, а на 8 май предстои софийската премиера в театър Artvent в Аула Максима на УАСГ на бул. „Христо Смирненски“ 1. На 14 май „Огледалце, огледалце“ ще гостува във Фестивалния и конгресен център във Варна.

Авторката Леонор Конфино – френско-швейцарска актриса и драматург, е един от разпознаваемите съвременни гласове в европейския театър. Текстовете ѝ се поставят на сцени в различни държави и са отличавани пет пъти с номинации за престижните френски театрални награди „Молиер“. Конфино е родена на 27 октомври 1981 г. След като учи в консерваторията във Венсен и получава първата си роля на 14-годишна възраст, на 16 години се мести в Монреал, където се запознава с театралната импровизация в рамките на Théâtre Spontané. След завръщането си в Европа учи кино и развива страстта си към документалистиката. Получава няколко роли и има възможността да изпълнява текстове на Чехов на фестивала в Авиньон.

През 2009 г. започва да пише. Нейният остър и хаплив почерк, понякога граничещ с абсурда, предизвиква едновременно смях и ужас, посочва местната критика, цитирана от БТА. Писането ѝ често произтича от реакции към собствения ѝ житейски опит. Една от пиесите ѝ (Building), посветена на корпоративния свят, е създадена, след като Конфино работи като хостеса на корпоративни семинари. Ring е написана след развода ѝ, а Les uns sur les autres се ражда по време на отпуск по майчинство. След като Building е забелязана в Авиньон, Леонор Конфино има възможността да представи втората си пиеса Ring на парижки сцени през 2013 г. „Огледалце, огледалце“, с оригинално заглавие „Ефектът на огледалото“, е една от най-новите ѝ пиеси – тя излиза през 2023 г.