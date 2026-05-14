Койна Русева и Иван Бърнев очакват "Златно перо" за принос в културата

Почетните отличия ще бъдат връчени на 24-има творци и организации на 19 май

Днес, 14:51
Миналогодишните водещи Гергана Николаева и Симеон Иванов и тази година ще дирижират церемонията.
Актьорите Койна Русева, Иван Бърнев, Явор Милушев и Павел Поппандов са сред тазгодишните носители на почетния знак „Златно перо“ за принос към българската култура и изкуство, съобщават организаторите на отличията от „Кантус Фирмус“ в своите социални канали. Сред лауреатите на приза за 2026-а са още Националният дворец на културата, кино „Влайкова“, Националната художествена академия, живописецът Любомир Савинов, кинорежисьорите Кристина Грозева и Петър Вълчанов, писателката Виктория Бешлийска. Музикалният свят е представен в списъка на удостоените с поп певеца Веселин Маринов, оперната прима Светлина Стоянова и др.  

По традиция отличията „Златно перо“ се връчват в навечерието на празника на българската писменост и култура 24 май. Тази година награждаването ще се състои на 19 май от 19.00 часа в Сити Марк арт център, а входът за тържествената церемония е свободен. Сценарист и водещ на гала вечерта ще бъде оперната певица Гергана Николаева, а неин партньор на сцената ще е журналистът Симеон Иванов от сутрешния блок на БНТ. Събитието се реализира с финансовата подкрепа на Столична община. 

В рамките на церемонията на сцената ще излязат Хорът на софийските момчета и младежи с диригент Александър Митев, млади таланти от Националното музикално училище "Любомир Пипков", академичният фолклорен хор на Националната музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" с диригент Ваня Монева.

Повече от три десетилетия с почетния знак "Златно перо" се отличават значими творци и институции от сферата на културата и изкуството. Учреден през 1996 г. от „Кантус Фирмус“ – една от водещите концертни агенции у нас, и галерия "Макта", призът се утвърждава като знак на признание за художествени постижения и дългогодишна отдаденост към духовното развитие на нацията. През 2026 г. събитието се осъществява за 31-ви пореден път, а сред номинираните отново се нареждат имената на видни български интелектуалци и значими културни институции, отбелязват организаторите.

Церемонията ще бъде заснета и излъчена по Българската национална телевизия.

Изящната брошка "Златно перо" се връчва ежегодно на изявени творци и институции от различни области – литература, театър, музика, изобразително изкуство, кино и журналистика. Наградата символизира признание за високи художествени постижения, принос към духовния живот и съхраняване на културните ценности.

Публиката отново ще има своята роля в избора. Чрез гласуване слушателите ще определят един от лауреатите на "Златно перо", като трябва да дадат своя вот до 7 май на сайта на организаторите на гласуването от радио „Класик А“.

Ето и пълния списък на носителите на почетния знак „Златно перо“ за 2026 г.

1. Бойко Василев – журналист
2. Национален дворец на културата – по повод 45 години от създаването
3. Явор Милушев – актьор
4. Любомир Савинов – художник
5. Деляна Лазарова – диригент
6. Кристина Грозева и Петър Вълчанов – режисьори
7. Койна Русева – актриса
8. ММФ "Варненско лято" – по повод 100 години от създаването 
9. Димитър Карамфилов – джаз музикант, контрабасист
10. Светлина Стоянова – оперна певица
11. Виктория Бешлийска – писател
12. Павел Поппандов – актьор
13. Светла Тодорова, директор на Драматичен театър "Гео Милев" – Стара Загора
14. Людмила Иванова – музикален педагог
15. Jazz FM радио – по повод 25 години от създаването
16. Диана Саватева – поетеса, заместник-кмет "Култура и вероизповедания" на Община Бургас
17. Национална художествена академия – по повод 130 години от основаването
18. Димитър Пампулов – писател изкуствовед
19. Кино "Влайкова" – по повод 100-годишния юбилей
20. Станислав Почекански – тромбонист и педагог, председател СБМТД
21. Радио Z-Rock – по повод 20 години от създаването
22. Иван Бърнев – актьор
23. Веселин Маринов – поп певец
24. "Златно перо" – номинация на слушателите на радио "Класик А"

