Койна Русева и Иван Бърнев очакват "Златно перо" за принос в културата

Актьорите Койна Русева, Иван Бърнев, Явор Милушев и Павел Поппандов са сред тазгодишните носители на почетния знак „Златно перо“ за принос към българската култура и изкуство, съобщават организаторите на отличията от „Кантус Фирмус“ в своите социални канали. Сред лауреатите на приза за 2026-а са още Националният дворец на културата, кино „Влайкова“, Националната художествена академия, живописецът Любомир Савинов, кинорежисьорите Кристина Грозева и Петър Вълчанов, писателката Виктория Бешлийска. Музикалният свят е представен в списъка на удостоените с поп певеца Веселин Маринов, оперната прима Светлина Стоянова и др.

По традиция отличията „Златно перо“ се връчват в навечерието на празника на българската писменост и култура 24 май. Тази година награждаването ще се състои на 19 май от 19.00 часа в Сити Марк арт център, а входът за тържествената церемония е свободен. Сценарист и водещ на гала вечерта ще бъде оперната певица Гергана Николаева, а неин партньор на сцената ще е журналистът Симеон Иванов от сутрешния блок на БНТ. Събитието се реализира с финансовата подкрепа на Столична община.

В рамките на церемонията на сцената ще излязат Хорът на софийските момчета и младежи с диригент Александър Митев, млади таланти от Националното музикално училище "Любомир Пипков", академичният фолклорен хор на Националната музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" с диригент Ваня Монева.

Повече от три десетилетия с почетния знак "Златно перо" се отличават значими творци и институции от сферата на културата и изкуството. Учреден през 1996 г. от „Кантус Фирмус“ – една от водещите концертни агенции у нас, и галерия "Макта", призът се утвърждава като знак на признание за художествени постижения и дългогодишна отдаденост към духовното развитие на нацията. През 2026 г. събитието се осъществява за 31-ви пореден път, а сред номинираните отново се нареждат имената на видни български интелектуалци и значими културни институции, отбелязват организаторите.

Церемонията ще бъде заснета и излъчена по Българската национална телевизия.

Изящната брошка "Златно перо" се връчва ежегодно на изявени творци и институции от различни области – литература, театър, музика, изобразително изкуство, кино и журналистика. Наградата символизира признание за високи художествени постижения, принос към духовния живот и съхраняване на културните ценности.

Публиката отново ще има своята роля в избора. Чрез гласуване слушателите ще определят един от лауреатите на "Златно перо", като трябва да дадат своя вот до 7 май на сайта на организаторите на гласуването от радио „Класик А“.

Ето и пълния списък на носителите на почетния знак „Златно перо“ за 2026 г.

1. Бойко Василев – журналист

2. Национален дворец на културата – по повод 45 години от създаването

3. Явор Милушев – актьор

4. Любомир Савинов – художник

5. Деляна Лазарова – диригент

6. Кристина Грозева и Петър Вълчанов – режисьори

7. Койна Русева – актриса

8. ММФ "Варненско лято" – по повод 100 години от създаването

9. Димитър Карамфилов – джаз музикант, контрабасист

10. Светлина Стоянова – оперна певица

11. Виктория Бешлийска – писател

12. Павел Поппандов – актьор

13. Светла Тодорова, директор на Драматичен театър "Гео Милев" – Стара Загора

14. Людмила Иванова – музикален педагог

15. Jazz FM радио – по повод 25 години от създаването

16. Диана Саватева – поетеса, заместник-кмет "Култура и вероизповедания" на Община Бургас

17. Национална художествена академия – по повод 130 години от основаването

18. Димитър Пампулов – писател изкуствовед

19. Кино "Влайкова" – по повод 100-годишния юбилей

20. Станислав Почекански – тромбонист и педагог, председател СБМТД

21. Радио Z-Rock – по повод 20 години от създаването

22. Иван Бърнев – актьор

23. Веселин Маринов – поп певец

24. "Златно перо" – номинация на слушателите на радио "Класик А"