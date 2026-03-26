Новаторски законодателен театър поставя темата за домашното насилие

Пиеса по законодателен театър – интерактивно театрално събитие, което съчетава сценично действие, гражданско участие и търсене на реални решения на обществени проблеми, ще се състои на 29 март от 19.00 часа в столичния Сити Марк Арт Център. Събитието е първото публично представление по законодателен театър в София, съобщават организаторите.

Форматът е създаден от бразилския режисьор и театрален реформатор Аугусто Боал като част от метода „театър на потиснатите“. През 90-те години на ХХ век, когато Боал е избран за общински съветник в Рио де Жанейро, той започва да използва този процес, за да събира предложения за законодателни промени директно от гражданите. В резултат на подхода му 13 нови закона са приети по идеи, формулирани чрез законодателния театър.

В центъра на първото издание в София стои темата за домашното насилие. По време на събитието зрителите няма да бъдат само публика. Те ще имат възможност да се намесват в сценичното действие, да предлагат решения и да изпробват различни ходове, които променят развитието на ситуацията. Така театърът става пространство за обществен диалог, а обсъжданите идеи могат да се превърнат в конкретни предложения за обществена промяна.

В спектакъла участват актьорите Атанас Кожухаров, Яница Вангова, Габи Жекова, Тони Николов, Харина Мирославова и Тони Любенова като Жокера. Режисьор на проекта е Милослав Милославов, работещ в областта на социално ангажирания театър. Сред неговите постановки са "Чудомирщини" с награда за най-добър актьор (за Стефан Милков) от VII европейски фестивал на пътуващия театър и "Комедиен хит на сезона", представена на Чудомировите празници в Казанлък през 2022-ра. Най-новата му постановка "Животът, макар и кратък" по Станислав Стратиев се играе в "Сълза и смях".

След като предложенията бъдат формулирани по време на процеса, те ще бъдат обсъдени и с участието на правните експерти Мария Христова, Невин Шакирова и Велислава Любенова-Илиева, които ще подпомогнат превръщането на идеите, възникнали по време на представлението, в реални законови предложения към съответните институции.

Продуцент на събитието е „Креатосфера“ – организация, която работи за развитието на творчески подходи към социални и образователни процеси. „Вярваме в силата на творчеството като инструмент за себепознание и изразяване. Чрез нашите програми се стремим да развиваме нови компетентности, включително умения, ценности и знания, които увеличават възможностите на гражданите за работна заетост, социална интеграция и цялостно удовлетворение от живота“, отбелязват от „Креатосфера“.

Представлението е с вход свободен, но тъй като местата са ограничени, ще бъде нужна предварителна регистрация на https://entase.to/zKk

Събитието е част от проекта „Сцени за смисъл“, създаден от сдружение „Креатосфера“ и финансиран от програма Еразъм+ на Европейския съюз и Центъра за развитие на човешките ресурси.