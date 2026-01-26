Нова актриса влиза в "Канкун" на Жорди Галсеран

Спектакълът "Канкун" по пиесата на световноизвестния драматург Жорди Галсеран ще има своята официална премиера пред софийска публика в City Mark Art Center на 9 февруари. След първите си представления комедийната драма на прочутия испанец заживява нов етап в своя сценичен живот с новото попълнение в актьорския екип Стела Ганчева в ролята на Лаура. Постановката на спектакъла е на Антон Угринов – един от най-ярките съвременни български театрални режисьори. Прекрасната Стела Ганчева от Сатиричния театър се присъединява към Александра Димитрова, Веселин Петров и Нено Койнарски в пътуване, в което въпросът "Какво би било, ако …" получава най-изненадващите си отговори. Стела влиза в състава на мястото на колежката си Камелия Хатиб, която неотдавна спечели конкурса за директорския пост на Драматично-куклен театър "Иван Радоев" – Плевен. Сценографията на спектакъла е на Илияна Кънчева, композитор е Калин Николов.

"Канкун" е провокативна творба, която с много ирония и неочаквани обрати поставя проблема за избора и неговите последствия. Спектакълът започва забавно, но постепенно разкрива неудобни истини за приятелството и илюзията за втори шанс. Чрез лек хумор и резки сюжетни завои изкристализира един от най-актуалните въпроси за модерния човек – какво би станало, ако бяхме направили друг, различен важен екзистенциален избор.

Център на историята е една привидно банална ситуация – ваканцията на две млади двойки в екзотичния курорт Канкун, която лека-полека разкрива темите за личния избор, пропуснатите възможности и онези решения, които – взети или невзети, имат силата да променят посоката на живота. Какво щеше да се случи, например, ако всеки от тях би избрал друг любовен партньор, с когото да осъществи житейския си път?... Така една "клиширана" романтична ваканция ще се превърне в истинско емоционално приключение за четиримата.

В заплетения разказ на Галсеран двете двойки се оказват буквално въвлечени в психотрилър, започнал от безобидна шега, която връща назад лентата на съвместния им живот. В недоизказаността на отношенията героите сякаш невинаги могат да различат действителната ситуация от плодовете на своето въображение. Те непрекъснато се променят и напрежението следва зрителя до самия край на спектакъла. За тях като че ли нищо не е само в един вариант и всичко може да бъде видяно от различни ъгли. Минало и бъдеще се преплитат, за да покажат колко крехко е щастието и колко лесно може да се преобърне съдбата. Преводът на текста е на Нева Мичева.

Спектакълът е насочен към най-широка аудитория и е подходящ както за любителите на най-добрите постижения в съвременната европейска драматургия, така и за зрителите, които търсят театър с ясно послание, актуални теми и интелигентен хумор, отбелязват от екипа. Постановката се реализира от продуцентска компания Artitude - нова платформа за театрални проекти, която се стреми да открива, създава и продуцира изкуство с характер. Водещ принцип при избора на всеки проект е той да бъде с висока художествена стойност и силна драматургия, като същевременно предизвиква публиката. Независимо дали става дума за класически текстове, или смели експериментални формати, в които жанровете и сетивата се преплитат, от Artitude обещават да превърнат всяка постановка в активно и вълнуващо преживяване.