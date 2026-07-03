Нина Николина и ансамбъл „Тракия“ откриват „Аполония 2026“

И тази година Созопол ще се превърне в лятна културна столица на България с 42-рото издание на Празниците на изкуствата „Аполония“. От 27 август до 6 септември фестивалът ще събере на едно място най-доброто от българската музика, театър, литература, кино и изобразително изкуство. Организаторите вече са подготвили богата програма от изяви на някои от най-известните родни музиканти, актьори, режисьори, писатели, поети и художници.

„Фестивалът е територия на свободния дух, в която зрителите срещат и аплодират своите любими изпълнители от всички поколения, а те доказват и защитават своя талант. „Аполония“ е място на мечтите и на идеите, които те осъществяват, и на публиката, която обичат“, отбелязва Маргарита Димитрова, изпълнителен директор на фондация „Аполония“.

Официалното откриването на фестивала ще бъде на 27 август с концерт на Нина Николина и ансамбъл „Тракия“. Сред музикалните изпълнители, които намират място в афиша на събитието, са също Камелия Тодорова, Живко Петров, Светлина Стоянова, Кирил Манолов, Мила Михова, Графа, Иво Димчев, Б.Т.Р., Васил Петров, Ангел Заберски, Д2 и много други. За трети път в програмата ще участва забележителният състав „Концертмайсторите на Аполония“. На сцената на амфитеатър „Аполония“ отново ще излязат българските концертмайстори на едни от най-престижните оркестри в Европа и света – Светлин Русев, Николай Минчев, Румен Цветков, Гергана Гергова, Александър Сомов, Валя Дервенска и др.

Тази година „Аполония“ за пръв път организира майсторски клас на изтъкнатата цигуларка Албена Данаилова, която ще работи с талантливи млади музиканти от 30 август до 2 септември. Тогава ще се проведе и концерт на участниците като част от програмата на фестивала. А известният режисьор Галин Стоев ще води от 2 до 6 септември своя майсторски клас за млади актьори и режисьори, продължавайки мисията на фестивала да подкрепя следващото поколение творци.

Както всяка година, художествените изложби на „Аполония 2026“ ще са изключително разнообразни. Всички те ще бъдат открити в Художествената галерия в Созопол на 27 август от 18.00 часа. Ценителите на изобразителното изкуство ще могат да се насладят на забележителните експозиции „Иван Милев. Като чайка“ и „Островите в нас“ на Художествена галерия – Казанлък, както и на избрани образци от 12-ото Международно триенале на сценичния плакат. Традиционно, своето място в програмата намира и вдъхновяващата изложба на дипломираните от НХА – випуск 2026. Проектите се допълват от визуална кампания с важно екологично послание – изложбата „ПромениКартинката“.

В литературните вечери на „Аполония“ са включени талантливи и обичани автори като Рене Карабаш, Георги Тенев, Васил Попов, Георги Бърдаров, Радослав Бимбалов, Захари Карабашлиев, Валентин Славеев, Даниел Вълчев и мнозина още.

Любителите на седмото изкуство ще имат възможност да видят селекция от нови български игрални и документални филми, между които MADE IN EU на Стефан Командарев, „Рожден ден“ на режисьора Ивайло Пенчев, „Брънч за начинаещи“ на Яна Титова и др.

В театралната програма на Празниците на изкуствата тази ще бъдат представени някои от най-новите и интересни спектакли на Малък градски театър „Зад канала“ – „Велика“, Театър 199 – „Новата танцувална зала“, Младежки театър „Николай Бинев“ – „Деветдесет“, Сатиричен театър „Алеко Константинов“ – „Етърви“, и т.н. Мариус Куркински ще играе своя нов моноспектакъл „BG Мариус“, ще има още много независими театрални продукции.

Празниците на изкуствата "Аполония" са най-големият, дългогодишен и мащабен арт фестивал в България. Негов организатор е фондация "Аполония", създадена през 1991 г. Първото издание на фестивала обаче се провежда още през 1984-та. Ежегодно сцените на "Аполония" в Созопол привличат стотици артисти и хиляди любители на изкуството от България и света. Фестивалът има за цел да съхрани културните традиции, както и да подкрепи нови таланти в областта на всички видове изкуства.

Пълната програма на „Аполония 2026“ може да бъде намерена на официалния сайт на проявата www.apollonia.bg, а билетите вече са в продажба в мрежата на Eventim. И тази година може да бъде закупен т.нар. „златен билет“, който дава достъп със запазено място за всички събития.