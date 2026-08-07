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„Ахинора“ на Иван Милев отива на „Аполония“ само за няколко часа

Галерията на Казанлък представя в Созопол два интригуващи проекта, посветени на големия художник

07 Авг. 2026
"Ахинора" на Иван Милев е един от най-енигматичните женски портрети в историята на българската живопис.
"Ахинора" на Иван Милев е един от най-енигматичните женски портрети в историята на българската живопис.

Празниците на изкуствата „Аполония 2026“ (27 август – 6 септември) започват с поредица от забележителни премиерни изложби, които ще представят на публиката както наследството на класически български майстори на изобразителното изкуство, така и най-новите търсения на млади съвременни творци, съобщават организаторите на фестивала.

Изключително събитие в тазгодишната програма ще бъде гостуването на Художествена галерия – Казанлък, която е подготвила два впечатляващи проекта. Първият е изложбата „Иван Милев. Като чайка“ с куратор директорът на галерията Пламен Петров, обединяваща картинното наследство на гениалния творец с малко познати негови литературни опити, писма и записки. Истинско предизвикателство за ценителите ще бъде гостуването на енигматичната картина на Иван Милев „Ахинора“, която ще бъде изложена за публиката в Созопол само за няколко часа.

През 1922 г., все още студент в Държавната художествена академия в София, Иван Милев се обръща към сюжета на известния разказ на Николай Райнов „Царица Ахинора“ - жената на хан Аспарух, за да създаде първия вариант на картината си „Ахинора“. Три години по-късно, през 1925-а, художникът се връща отново към темата, в резултат на което се ражда представената в музея на Казанлък творба. В нея основният акцент е върху погледа на Ахинора – „когато ме зърнеше някой, душата му се губеше в очите ми“.

На 25 октомври 1926 г., само няколко месеца преди ненавременната си смърт, Иван Милев сам ще дари „Ахинора” на Музея за старини с художествена сбирка в родния си град. Там картината задълго остава непозната за публиката и изследователите на творчеството на художника. Модел за създаването на един от най-загадъчните женски образи в историята на българското изобразително изкуство е Анна Орозова – съпруга на известния розопроизводител и филантроп от Казанлък Александър Орозов. Друга версия предполага, че може да е изобразена спътницата на твореца - оперната певица Катя Наумова.

Казанлъшката галерия ще представи на „Аполония“ и кураторския проект на Любен Малчев „Островите в нас“ – инсталация, включваща произведения на съвременни автори. Проектът изследва метафората за острова като пространство на духа и уединение в съвременния свят. Към двете изложби е организирана и богата съпътстваща програма от детски ателиета, пешеходни турове и лекции.

Мащабната изложба селекция на дипломантите от Националната художествена академия випуск 2026 ще покаже най-доброто от техните работи в сферата на изящните, приложните изкуства и дизайна. Събитието е специален акцент в програмата на фестивала по случай 130-ата годишнина от основаването на академията като Държавно рисувално училище. Експозицията е в Дуковата къща в Стария град.

Сценографска изложба на възпитаниците на НАТФИЗ пък ще бъде подредена във фоайето на театралната зала на читалище „Отец Паисий“ и ще привлече интереса на посетителите към творческия свят и постиженията на студентите от специалност „Сценография“.

Друг ярък акцент ще бъде изложбата „Плакати и джаз“, организирана от 12-ото Международно триенале на сценичния плакат. Експозицията черпи вдъхновение от богатата 31-годишна колекция на триеналето и представя забележителни плакати на тема джаз, създадени от български и чуждестранни автори. Тя предлага вълнуващ поглед към най-свободната музикална форма през очите на някои от най-влиятелните плакатисти в света, както и на млади художници. Сбирката ще бъде позиционирана в двора на Художествената галерия.

Важните обществени теми намират своето място на фестивала и с изложбата „ПромениКартинката“, която насочва вниманието на посетителите към екологичните проблеми и опазването на околната среда.

„Аполония 2026“ отново ще представи класическо изкуство и съвременни послания, събирайки на едно място творци от различни поколения. Официалната програма можете да откриете на сайта на фестивала, където има подробности за всички изложби, участници и събития.

Празници на изкуствата Аполония са най-големият, дългогодишен и мащабен арт фестивал в България. Негов организатор е едноименната фондация, учредена през 1991 г. Първото издание на форума се провежда през 1984 г. Ежегодно сцените на Аполония в Созопол привличат стотици артисти и хиляди любители на изкуството от България и света. Фестивалът има за цел да съхрани културните традиции, както и да подкрепя нови таланти в областта на всички видове изкуства.

Изложбата "ПромениКартинката" поставя вяжни обществени теми.
Изложбата "ПромениКартинката" поставя вяжни обществени теми.
Майстори от България и чужбина ще покажат инвенциите си на тема джаз.
Майстори от България и чужбина ще покажат инвенциите си на тема джаз.
Дипломантите от НХА излизат на "Аполония" с идеи от сферата на изящните, приложните изкуства и дизайна.
Дипломантите от НХА излизат на "Аполония" с идеи от сферата на изящните, приложните изкуства и дизайна.
От изложбата "Иван Милев. Като чайка".
От изложбата "Иван Милев. Като чайка".
Възпитаниците на специалност "Сценография" от НАТФИЗ също са в афиша.
Възпитаниците на специалност "Сценография" от НАТФИЗ също са в афиша.
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