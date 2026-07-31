Музикантът художник Николай Иванов откри своя открадната картина във Фейсбук

Музикантът художник Николай Иванов, известен на феновете като Ники от група „Ом“, откри своя картина, открадната от апртамента на майка му, след публикация на любителка на изкуството в социалната мрежа Фейсбук.

Дамата на име Жана Рибак пусна преди ден съобщение в група, посветена на съвременни български художници, с молба към участниците в групата да ѝ помогнат за разпознаване на създателя на творбата, която тя е купила от битака. „Днес попаднах на тази картина на битак и реших да я купя, защото много ми хареса. За съжаление не знам кой е авторът. Дали случайно го разпознавате?“, написа тя. Десетки ценители на изкуството се включиха в дискусията, като повечето от тях оприличаваха стила на картината на този на големия български художник сецесионист Иван Милев (1897-1927). Някои изразяваха съмнение дали тя е оригинал или копие, но отбелязваха, че ако се окаже автентична, то тя би била много скъпа и жената буквално е ударила шестица от тотото. Съветваха я и да се обърне към професионални експерти от Националната галерия или към музея на Иван Милев в Казанлък за идентифициране на автора и оценка на картината.

Намеси се и изкуственият интелект, който също заложи на версията репродукция на картина на Иван Милев. „На всички, които провидяха, че това е картина на Иван Милев, само искам да им кажа, че Азис има в пъти по-големи познания за изобразително изкуство от тях“, коментира ползвател. Имаше предположения за Димитър Киров, Георги Божилов-Слона, изобщо Пловдивската школа…

Художникът Николай Иванов обаче сложи край на гаданията, включвайки се под публикацията с разкритието, че това е негова авторска картина. „Това е моя ранна работа и при изпразването на апартамента на майка ми беше открадната!“, обяви той, датирайки творбата към периода 1984-1988 година. Ники от „Ом“ е роден през 1959 г., възпитаник е на Художествената гимназия, а през 1986-а завършва стенопис в Националната художествена академия.

Колеги на Николай Иванов също се включиха в дискусията, удостоверявайки авторството му, като някои от тях дори споделят, че може би са присъствали на създаването на картината.

„По принцип аз бих си я откупил обратно, но очевидно това ѝ е пътят!“, пише живописецът. Признанието му свидетелства колко особен понякога може да бъде начинът, по който едно произведение на изкуството стига до своята публика. Дамата, закупила картината, от своя страна обещава да се свърже с Николай Иванов, като изказва благодарност на всички, участвали в търсенето на автора. В своя профил той пък се радва, че историята е предизвикала толкова коментари и анализи на работата му като художник и признава, че е след случая е получил „невероятен брой покани за приятелство“.

През 1991 г. Николай Иванов основава Арт формация „Ом“ – първата етно амбиент българска група и с нея интензивно концертира и записва музика. Участвал е в множество фестивали в Европа, Азия и Далечния Изток и в многобройни интернационални проекти с музиканти от Европа и Изтока, припомня ArtFrame. Автор е на музика за над 30 документални и игрални филми с награди от Киев, Санкт Петербург, Москва, Мюнхен, Берлин, Монреал, Прага, Ню Йорк, Посан, Бомбай, Хамбург, Берлин и др. През 1996 е един от съинициаторите и участниците, редом с Добрин Векилов-Дони и Костадин Георгиев-Калки, в експедицията “Еверест концерт” – най-високият концерт в света (5345 м Калапатар, под Еверест), регистриран в Гинес.

Като художник Николай Иванов е автор на близо 40 самостоятелни изложби в България, Унгария, Германия, Испания, Чехия, Хърватска, Полша. Творбите му съчетават модерност и традиция, различни изобразителни езици – рисува картини и фрески,

прави инсталации и пърформънси, обединени от идеята за пълен синтез в съвременното изкуство.