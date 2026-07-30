Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

"Крали Марко" на Иван Милев пришпорва коня Шарколия в Казанлък

Изложбата в родния град на художника е достъпна от днес до 31 декември

30 Юли 2026
"Крали Марко" на Иван Милев (1926), изобразен в типичния за художника стил сецесион.
Художествена галерия - Казанлък
"Крали Марко" на Иван Милев (1926), изобразен в типичния за художника стил сецесион.

От днес в Художествена галерия – Казанлък (музей "Ахинора"), може да бъде видяна изложбата "Към Иван-Милевия "Крали Марко", която е част и резултат от дисертационно проучване на фолклорните влияния в творчеството на големия български живописец. В нея се проследява развитието на конкретен фолклорен образ, втъкан в целия южнославянски епос – този на Крали Марко, както и неговото визуализиране в едноименната картина на Иван Милев.

Картината е рисувана точно преди един век, в една от най-важните за художника години – 1926-а. Тя започва с особено високо признание за него – награда и парична премия в размер на 10 000 лв. от Министерството на просвещението за декоративната му работа "Божа майка". А през месец март четири творби на Иван Милев са включени в голямата изложба на българското изобразително изкуство, подредена в Общинския дом в Прага. Комитетът на изложбата е под председателството на самия Алфонс Муха, а експозицията е подредена в цели десет зали. Това е единственото представяне на Иван Милев извън рамките на страната ни до неговата смърт, когато испанският грип го отнася в началото на 1927-а, още ненавършил 30 години.

През 1926-а Милев е бил приет и за член на дружество "Родно изкуство", а през май негови работи са включени в седмата годишна изложба на дружеството, представена в Постоянната художествена галерия на Тръпко Василев. В тогавашния печат не липсват отзиви и коментари относно произведенията, с които той се включва в изложбата. От статия на писателя Любомир Владикин във вестник "Демократически сговор", например, става ясно, че Милев участва с три свои произведения – "Св. Иван Пусти", "Крали Марко" и "Светогорската легенда". За "оня селски хубавец, за който никоя пищност не е достатъчна, наивно преувеличен и все пак безкрайно фантастичен, с някаква буйна и неизчерпаема сплетеност на див цветарник от тонове и багри", както пише и Чавдар Мутафов във вестник "Слово".

През 1972 г. Дечко Матеев публикува своите спомени на страниците на вестник "Казанлъшка искра". От тях научаваме за срещата му с Иван Милев през 1924 г. в Борущица и желанието на художника да изрази "на платно поверието за стъпката на Крали Марко на Бузовото кале". Настоящият разказ на галерията в Казанлък започва именно оттук, за да осмисли не само визуалния образ, създаден от легендите и песните, но и да се опита да разгадае символите и топосите, изобразени в него, както и да проследи неразглежданата до този момент връзка между картината "Крали Марко" и още две произведения на Иван Милев, рисувани също през 1926 г. – "Баба Марта" и "Шуми Марица". Тръгвайки от етимологията на имената, екипът на изложбата (Катя Христова – уредник, Георги Шаров – художник, Джоана Брадшоу – преводач) проследява общото им семантично гнездо и възможните му тълкувания.

От Художествена галерия – Казанлък, изказват благодарност на Софийска градска художествена галерия и нейния директор Аделина Филева, на Исторически музей "Искра" и др. за съдействието, оказано им при организацията на изложбата.

Всички приведени в изложбата факти и цитати са извлечени от Александър Стаменов, Иван Милев, Гатя Симеонова, „Към въпроса за реалните (географски) и въображаемите (легендарно-митични) обекти, съвместени във вселената на духа“, Дечко Матеев, „Вилата на Иван Милев“, Джени Маджаров, „За превода на името Шарколия на унгарски език“, Евдокия Петева-Филова, Иван Милев, Иван Шишманов, „Значението и задачата на нашата етнография“, Иваничка Георгиева, „Българска народна митология“, Йорданка Захариева, „Пътят към модерността: Книгата и дрехата в българския език“, Милена Георгиева, „Автопортретизмът като път към самопознанието“, Михаил Арнаудов, „Очерци по български фолклор“, Петър Динеков, „Български фолклор“, Пламен Петров, „Към Иван-Милевата „Светогорска легенда“, Радост Иванова, „Възвърнатата вода (Характеристика на митологичния слой на епическия песенен цикъл за Крали Марко)“, Станислава Николова, Любен Домозетски, „Между традицията и модернизма. Образи на родното в българското изкуство от 20-те години на ХХ век“, Ярослав Отченашек, Вихра Баева и др.

Събитието е част от културния календар, с който екипът отбелязва 125-ата годишнина от полагането на основите на колекцията на Художествената галерия в Казанлък – родния град на Иван Милев.

Изложбата "Иван-Милевия "Крали Марко" може да бъде посетена в музей "Ахинора" до 31 декември.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Иван Милев, Крали Марко, Художествена галерия - Казанлък, музей Ахинора

Още новини по темата

„Ахинора“ на Иван Милев отива на „Аполония“ само за няколко часа
07 Авг. 2026

Музикантът художник Николай Иванов откри своя открадната картина във Фейсбук
31 Юли 2026

Как Далечният изток нахлу в българското изкуство
27 Май 2025

Художници въвеждат "Европа в България" и България в Европа с творбите си
14 Окт. 2024

Рисунки на най-българския художник показва "Лоранъ"
05 Ноем. 2021

Валентин, Марко и Красимир
12 Февр. 2019

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Съдебна реформа може да започне със снимки на консервите от село
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Принципът "Да не се мина" забърка Благомир Коцев в нов скандал
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Завоят на ПБ към 2021 г. не замества липсващата изборна реформа
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки