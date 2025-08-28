41-вата "Аполония" отваря врати с четири изложби

С четири изложби в Градската художествена галерия в Созопол днес започва 41-вото издание на Празниците на изкуствата „Аполония“, което ще продължи до 6 септември.

Посетителите в морския град ще могат да видят част от експозицията на СГХГ „Европа в България. Отражения на европейски художествени направления в българското изкуство от Освобождението до средата на ХХ век“. Диалогът между България и Европа в разглеждания период е изключително динамичен, многостранен, непрекъснат. Изложбата разкрива сложна и силно преплетена мрежа от връзки между личности, събития, художествени центрове, тенденции, произведения, явления. Безспорен факт е стремежът за приобщаване на българските художници към европейския културен контекст с ясното съзнание и самочувствие, че България е част от Европа и европейският път е пътят на младото българско изкуство. Селекцията включва произведения на някои от най-значимите родни майстори на живописта: Никола Петров, Никола Танев, Борис Георгиев, Иван Милев, Николай Райнов, Иван Лазаров, Кирил Цонев, Иван Ненов, Сирак Скитник и др. „Въпросът за отраженията на европейските художествени направления в българското изкуство е безспорно съществен, винаги актуален и сложен. Той намира разнообразни проявления в изключително широк кръг от произведения, излиза от тематичните и стилови характеристики на отделните творби и дълбоко навлиза в цялостната художествена тъкан у нас, в организацията на художествения живот“, обяснява кураторът на експозицията Любен Домозетски.

„Аполония 2025“ също така ще покаже част от творбите в предстоящото 11-о издание на Международното триенале на сценичния плакат. Публиката на фестивала първа в България ще види избрани експонати, които ще залегнат в основата на голямата изложба на триеналето, планирана да отвори врати през декември в галерията на СБХ на ул. „Шипка“ 6 в София. Темата на експозицията е „Литературата е сцена“, обединяваща стотици плакати на автори от различни страни и поколения. Най-демократичното, комуникативно и многолико визуално изкуство – плакатът, за пореден път ще ни убеди в силата на своите универсални послания и провокации, вярват организаторите.

В рамките на триеналето и кампанията „Промени картинката“ ще бъде представена и изложбата „Ние сме Земята/We Are Earth“. Авторката Радослава Боор – български артист с богата интернационална кариера, е създала силни и вълнуващи визулизации на най-големите предизвикани от човешката дейност заплахи за околната среда. След успешни гастроли в София, Прага, Брюксел и Солун, както и три престижни награди от международни форуми за плакат (в Ню Джърси, Харков и Ню Йорк), колекцията за пръв път е експонирана в открита среда, сред хората и природата, на които е посветена.

Четвъртата откриваща се днес сбирка в галерията на Созопол включва дипломни проекти на студенти от Националната художествена академия в различни сфери на изобразителното изкуство. Вече 128 години НХА активно участва в развитието на българската художествена култура и образование, като неин основен приоритет е формирането на високопрофесионални художници в отделните области на изящните и приложните изкуства, дизайна, изкуствознанието и реставрацията, напомнят организаторите.

Носителят на „Букър“ Георги Господинов, белетристът Владимир Зарев, младата авторка Йоанна Елми и мемоаристката Мария Конакчиева са сред имената, открояващи се в литературната програма на „Аполония 2025“. Художествената галерия в Стария град на Созопол е мястото за срещите между писателите и техните читатели, планирани от днес, 28 август, до самото закриване на фестивала на 6 септември. Сред акцентите са допълненото издание на „Инвентарна книга на социализма“ на Господинов (1 септември, 20.00 ч.), най-новият роман на Зарев „ И аз слязох“, интерпретиращ библейската легенда за Христос (29 август, 19.00 ч.), автобиографичната книга „Влюбена в живота“ на Конакчиева – дългогодишен пресаташе на Френския културен институт у нас (1 септември, 19.00 ч.), дебютът на Елми „Направени от вина“ (. Последното заглавие Георги Господинов коментира така: „Роман, който влиза с взлом в детската стая на Прехода, взривява премълчаното, хваща за гърлото и започва един разговор, болезнен, но и разбиращ. Разговор, който отдавна трябваше да бъде проведен“…

Най-новият спектакъл на МГТ „Зад канала“ – „Случаят Джем" по романа на Вера Мутафчиева, и няколко прожекции на нови български кинотворби ще са сред акцентите в театралния и филмовия афиш на фестивала. Драматургичната версия на текста на „Случаят Джем“ (31 август, 18.30 ч.) е създадена от Юрий Дачев, режисьор е Бина Харалампиева, а костюмите и сценографията са на Свила Величкова. В главната роля на османския принц изгнаник Джем е отличният Калин Врачански, в останалите образи не по-малко блестят и Малин Кръстев, Христо Пъдев, Свежен Младенов, Леонид Йовчев, Василена Атанасова, Каталин Старейшинска и др. Постановката изследва темите за властта и човешкия избор в мрачното средновековие на XV век, когато политическата карта на Европа се променя и размразява под първите лъчи на Ренесанса. Калин Врачански е звездата и в друго заглавие от театралния афиш - "Венецианска загадка" от Джузепе Берто, продукция на Драмата в Пловдив по незабравимия филм на Енрико Мария Салерно от 1970-а. Партнира му Мария Сотирова от трупата под тепетата, режисира ги проф. Здравко Митков.

Спектакълът, с който Театър 199 в началото на лятото отбеляза 60-годишнината си – „Последната нощ на Сократ“ от Стефан Цанев под режисурата на Съни Сънински, ще се играе на 4 септември. В главните роли са Ивайло Христов (Сократ), Атанас Атанасов (Тъмничар) и Маргита Гошева (Ксантипа). Ден по-рано е последният хит на Театър 199 „Швейцария“ от Джоана Мъри-Смит с режисьор Влади Люцканов. В образа на писателката Патриша Хайсмит се превъплъщава невероятната Станка Калчева, партнира й талантливият Боян Арсов като Талантливия мистър Рипли или другото „аз“ на авторката на криминални бестселъри.

На 3 септември в лятното кино на Созопол зрителите могат да гледат игралния дебют „Диви ягоди“ (3 септември) на театралния и филмов продуцент, както и режисьор с опит в документалното кино Татяна Пандурска. Преди него в киноафиша е и друг документален проект – „Васко и цигулката“ (29 август), посветен на големия български цигулар Васко Василев. В програмата също е и най-новият филм на Ники Илиев "Без крила" (31 август), вдъхновен от живота на параолимпийския шампион в дългия скок Михаил Христов, чиято роля се изпълнява от Наум Шопов-младши. Финал на прожекциите ще постави „Триумф“ (6 септември) с участието на Мария Бакалова, Юлиан Вергов, Маргита Гошева.

Празниците на изкуствата „Аполония“ се провеждат от 1984 г. Ежегодно те привличат в Созопол стотици артисти и хиляди ценители от България и чужбина. Фестивалът, организиран от едноименната фондация, има за цел да съхрани културните традиции, както и да подкрепя нови таланти от различни изкуства.