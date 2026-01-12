Лилия Абаджиева първа у нас поставя "Божествена комедия" на Данте

За първи път на българска сцена се появява спектакъл по "Божествена комедия" на Данте Алигиери. Мястото на събитието е Драматично-куклен театър "Васил Друмев" – Шумен, а премиерата е утре вечер, 13 януари. Режисьор на амбициозния проект, обещаващ да се превърне в един от акцентите на сезона в национален мащаб, е Лилия Абаджиева, която е поканила като гост-звезди актьорите Калин Врачански и Тончо Токмакчиев. Те ще влязат в образите на Данте и неговият водач Вергилий.

Постановката разчита на многоброен актьорски ансамбъл: Александра Михайлова, Антония Иванова Велева, Борислав Вълов (Ei Bo), Ванеса Пеянкова, Веселин Христов Иванов, Калин Пачеръзки, Натали Никова, Петар Андреев, Светлин Иванов, Александър Георгиев и Стефан Мараджиев; Михаил Булгуров, Моника Христова, Магдалена Бучкова, Екатерина Гергинова, Цветослав Нецовски, Калина Георгиева, Борислава Бекярова, Йоана Методиева, Ивана Тодорова, Ина Галова, Теодора Янева и Мария Русева – артисти от трупата на Шуменския театър, както и студенти от класа на Лилия Абаджиева в колеж "Любен Гройс". Драматизацията на творбата и музикалната картина са на самата режисьорка, сценограф на спектакъла е Васил Абаджиев, камера, монтаж и видео обработка – Иван Абаджиев.

"Божествена комедия" по Данте Алигиери е спектакъл, който превежда зрителя през сферите на Ада, Чистилището и Рая – не просто като пространствено пътешествие, а като драматичен вътрешен път на човешкия дух. Постановката олицетворява философското наследство на Данте, в което човекът се изправя пред собствената си съдба, моралните си избори и възможността за духовно извисяване.

Степените на греха и добродетелта, идеята за върховната справедливост и стремежът на душата към съвършенство ни съпътстват постоянно, постовяйки въпросите за смисъла на съществуването. Срещите на Данте с осъдените души и блажените се превръщат в сценични образи на човешката слабост, страдание и надежда, а фигурата на Беатриче сияе като символ на божествената любов и духовното просветление, открехват от екипа портите на спектакъла.

Постановката на Лилия Абаджиева откроява философска дълбочина на творбата с размислите за свободната воля, за човешката отговорност, за мястото на знанието и истината за живота на духа. Чрез поетиката на Данте и метафизичните визии спектакълът превръща живота на духа в зрелищно преживяване. "Божествена комедия" е път за надмогване на хаоса към вътрешно просветление и откриване на божествения порядък в света. Спектакълът носи всичко характерно за режисьорския почерк на Лилия Абаджиева, която създава театър на големите философски въпроси и на силното емоционално въздействие.

Това е не просто драматизация на литературен шедьовър, а духовно пътуване, в което театърът става мост между човека и вечността, убедени са от творческия екип. С тази дръзка мащабна продукция ДКТ "Васил Друмев" – Шумен, заявява смело присъствието си на родната театрална карта и поставя началото на редица събития, чрез които през годината театърът ще отбележи 170-годишнината от първото театрално представление в България, състояло се именно в Шумен през далечната 1856-а.