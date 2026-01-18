Нина Николина и ансамбъл „Тракия“ градят „Кръстопът на културите“ в Пловдив

Красивият вокал на Нина Николина ще поведе посетителите на пътешествие из музикалния фолклор на Европа.

Концерт-спектакъл „Кръстопът на културите“ ще представят певицата Нина Николина и ансамбъл „Тракия“ в сърцето на Пловдив. Мястото е Дом на културата „Борис Христов“, а датата – 24 януари, 19.00 часа. Събитието е част от проекта на екипа на Нина Николина и „Пендара Прадакшънс“, финансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU.

Проектът демонстрира многообразието на европейския фолклор чрез иновативен музикален прочит. Вдъхновител на идеята е самата етно звезда Нина Николина, която, заедно с ансамбъл „Тракия“ и формация „Магическите гласове“, ще изгради музикален и културен мост между България, Хърватия, Албания, Гърция, Италия, Испания, Румъния и Украйна.

„В свят, който често сме разделени, музиката остава последната територия на истинското единство. „Заедно“ е състояние на духа, което превръща различните фолклорни пластове в обща история. На сцената ние не просто смесваме ритми от Балканите и Европа – ние изграждаме мостове и кръстосваме пътищата си. Вярвам, че когато сме заедно в изкуството, ставаме по-способни да бъдем заедно и в живота“, отбелязва Нина Николина като автор на концепцията за спектакъла. „Много отдавна исках да направя такъв концерт. И ето, че ще се случи съвсем скоро“, споделя певицата в своя профил във Фейсбук.

Неслучайно „Заедно“ е и името на проекта на Община Пловдив, който обединява множество и различни културни събития до края на месец март.

В спектакъла ще участват и някои от най-значимите имена от българската джаз и етно сцена: Калин Вельов (барабани/перкусии), Мартин Ташев (тромпет), Петър Йорданов-Бъни (перкусии), Ханд Пан и Петър Миланов (китари и тамбурин), Бисерка Пиларска и Таня Първанова (вокали).

„Това събитие не е просто концерт, а вълнуващо пътешествие през душевността на различните народи. Огнените ритми на албански, сръбско-цигански, гръцки, македонски и румънски музикални изповеди – един истински празник на емоциите. Зрителите ще усетят и средиземноморския огън чрез автентичното звучене на испанското фламенко, а италианската тарантела и гръцкото ребетико ще пренесат южния дух директно в залата. Програмата включва още румънски, турски и украински фолклорни мотиви, хармонично съчетани с най-емблематичните български народни песни в ново, съвременно звучене“, посочват от творческия екип.

Музикалният спектакъл е с вход свободен до изчерпване на местата в залата. Покани могат да се получат от касата на Дома на културата „Борис Христов“ от 20 януари (вторник).

Събитието се реализира като част от проекта „Отново Заедно“ на Община Пловдив, финансиран чрез Механизма за възстановяване и устойчивост NextGenrationEU по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, администриран от Национален фонд „Култура“. Медийни партньори са Българската национална телевизия и БГ Радио.