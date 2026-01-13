НДК се сети пак да организира "Любовта е лудост"

"Национален дворец на културата – Конгресен център София" ЕАД отправя покана за избор на изпълнител, който да организира и реализира изданията на фестивала "Любовта е лудост" във Варна през настоящата 2026, 2027 и 2028 година. Това се казва в съобщение на НДК, адресирано в Деня на българското кино към "всички професионално подготвени представители на киноиндустрията". Срокът за предоставяне на оферти е до 28 февруари.

В обявата НДК се анонсира като "основател и собственик" на филмовото събитие с над 30-годишна история. Действително марката "Любовта е лудост" принадлежи на "Национален дворец на културата - конгресен център София" ЕАД, сочи справка в Патентното ведомство. Само че НДК има малко, а в последната 2025 г. направо нищо общо със създаването и развитието на фестивала. Негови инициатори са бившият директор на ФКЦ Илия Раев и кинокритикът проф. Александър Грозев. Те създават "Любовта е лудост" през 1993 г., те му дават знаковото име, взето от едноименния филм на родоначалника на българското кино Васил Гендов, и пак те го провеждат всяко лято в залите на Фестивалния и конгресен център в морската столица.

ФКЦ - Варна е открит през 1986 г. От 1992 г. е на самостоятелна издръжка и не получава бюджетни субсидии, а с решение на Министерски съвет от 2011 г. е апортиран в капитала на НДК - София. Същата година Илия Раев, който бе директор от самото основаване на културния институт, е отстранен от поста по настояване на принципала. Все пак до неотдавна ФКЦ запазваше относителна автономия, а "Любовта е лудост" продължи да се провежда с дейното участие на проф. Александър Грозев. Но от май 2024 г. изпълнителният директор на НДК Андрияна Петкова е вписана като управител и на клона във Варна.

През април 2025 г. Александър Грозев алармира, че Варна може да остане без любимия филмов форум и разказа, че от месеци се водят разговори с ръководството на НДК, откъдето преди две седмици обявили "една сума", която трябва да им бъде заплатена, за да се използват салоните във Фестивалния и конгресен център във Варна. "Фестивалът няма никакви амбиции да търси пари от Националния дворец на културата. Той иска да се самоиздържа. Но поставянето на такива ембаргови условия са доста нелепи в сегашната ситуация, когато всички говорим, че културата трябва да се насърчава, а не да се потиска", посочи тогава проф. Грозев пред БТА. "Традицията, която създадохме през тези 32 издания на фестивала, задължава най-малкото да бъде продължена, а не да бъдат поставени всякакъв вид препятствия от чисто формален, чисто чиновнически характер", добави той.

В крайна сметка нулева година нямаше не благодарение, а въпреки администрацията на НДК: 33-ото издание на фестивала бе поето и проведено изцяло от частната компания "Кинофест". Тя не е получила никаква финансова или организационна подкрепа от НДК, а дори му е заплатила наем от 30 000 лева, за да може да проведе "Любовта е лудост" в залите на ФКЦ - Варна.

Подкрепа получихме от Министерство на културата, Община Варна и Националния филмов център, споделя управителят на "Кинофест" и на разпространителската компания "Бета филм" Илия Алеков. Той не планира да участва в конкурса, обявен от НДК, въпреки големия си опит с внос и дистрибуция на филми и активно участие във фестивала не само през последната година.