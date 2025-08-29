"Любовницата на Кандински" спечели "Любовта е лудост"

Германският филм "Любовницата на Кандински" спечели Голямата награда "Златна Афродита" на 33-тото издание на Международния кинофестивал "Любовта е лудост" във Варна. Това бе обявено на пресконференция от членовете на журито Николай Богомилов и Леван Когуашвили и селекционера проф. Александър Грозев.

Филмът - победител е режисиран от Маркус О. Розенмюлер по сценарий на Алис Браунер. Разказва за връзката на художниците Габриеле Мюнтер и Василий Кандински и е от 2024 г. - съоснователи на "Синият ездач", една от най-известните свободни групи от художници на класическия модернизъм в началото на 20-и век. Но докато той се радва на слава, възхищение, артистично и финансово признание, тя се изгубва в сянката му. В ролите са Ванеса Лойбл, Владимир Бурлаков, Юлиян Кохлин, Феликс Кларе, Алексей Екимов. Според журито филмът "визуално пиршество с богат разказ, което изобразява адекватно експресионизма в цвят и звук". Музиката, дело на Мартин Сток, също получи много висока оценка.

Специалната награда на журито на тазгодишния фестивал "Любовта е лудост" отива при единия от двата български конкурсни филма - "Диви ягоди", пълнометражен игрален дебют на режисьорката Татяна Пандурска. Сценария тя пише заедно с Дечо Таралежков ("Слава", "Бащата", "Триумф"). Оператор е Стефан Врачев, участват актьорите Ванина Кондова, Стела Ганчева, Иван Юруков. Сюжетът е по книгата с документални разкази "Забравените от небето" на Екатерина Томова. Според журито "Диви ягоди" е жизнеутвърждаващ филм, в който от смъртта се ражда живот. Важна за оценяващите е била и работата с културни препратки и митология, демонстрираща високо интелектуално мислене.

Призът за мъжка роля на фестивала отиде при френския актьор Жерар Дармон, който играе в продукцията "За танго са нужни двама" на Жан-Пиер Америс. Негова партньорка е актрисата Валери Льомерсие. Наградата за женска роля е за аржентинката Малена Алтерио от испанския филм "По време на терапия" на режисьора Херардо Ереро.

Младежкото жури присъди своята голяма награда на френската комедия "Семейство Льороа". Съюзът на българските филмови дейци връчва приз на копродукцията на Аржентина и Франция "Това, което искахме да сме" на Алехандро Агрести. Прожекциите от 33-ото издание на "Любовта е лудост" продължават във ФКЦ - Варна до 31 август.