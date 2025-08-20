Фестивалът "Любовта е лудост" започва с филма... "Любовта е лудост"

След като премина през колебания дали изобщо ще се проведе тази година, 33-ото издание на фестивала "Любовта е лудост" идва във Варна по обичайното време: края на август, и с обичайната програма от романтични европейски и неамерикански ленти.

Откриването това лято е тематично: едноименният филм на Паоло Дженовезе "Любовта е лудост" ще постави началото на форума на 22 август, петък, от 19 часа. Както обикновено, прожекциите ще са в три от залите на Фестивалния и конгресен център. "Любовта е лудост" ще продължи до 31 август, като отново има и конкурсен характер. Организатор тази година е дистрибуторът "Бета филм", който е осигурил филмите за събитието. Фестивалът "обещава да ни върне към истинските чувства в един забързан и променен свят, където любовта е най-силният спасителен пояс", пишат от екипа. Не съобщават обаче за именити гости, каквито е имал фестивалът преди - през миналото лято например му гостува италианската легенда Франко Неро.

"Любовта е лудост", основан в началото на 90-те години, е кръстен на късометражен филм на Васил Гендов - пионера на българското кино. Той е показан през 1917 г., две години след дебюта му "Българан е галант". А "Любовта е лудост" (2025) е чисто нова комедия на режисьора и сценарист Паоло Дженовезе, който едва ли подозира за съвпадението на имена. Но неговото стои зад големия италиански хит "Перфектни непознати", очаровал хиляди зрители и претърпял римейк в десетки страни по света. Сред филмите му са още "Мястото" (2017), "Супергерои" (2021), "Първият ден от моя живот" (2023). Дженовезе е известен със способността си да съчетава комедия и драма, поставяйки героите си в морални и психологически дилеми.

В "Любовта е лудост" участват актьорите Едоардо Лео, Пилар Фоляти, Емануела Фанели, Мария Киара Джанета, а сценарият е написан в сътрудничество с Изабела Агилар, Лучия Каламаро, Паоло Костела и Фламиния Греси.

В програмата има и пет български филма. За наградата "Златна Афродита" се състезават "Диви ягоди" на Татяна Пандурска и "Рожден ден" на Ивайло Пенчев. Техните варненски премиери са съответно в неделя, 24 август, и понеделник, 25 август. "Ива Ваня – целуната от съдбата, забравена от всички" по сценарий на създателя на "Любовта е лудост" проф. Александър Грозев, и "Синята деветка" - документален разказ на Олег Ковачев за Гунди, пък ще могат да се видят извън конкурса. Миналият вече по кината "Сватба" е в Младежката програма.

Във ФКЦ варненци и гостите на морската столица ще могат да видят още "Божествената Сара Бернар", "Любовницата на Кандински", "Вилхелм Тел", "Мадам дьо Севини", "Континентал'25" на Раду Жуде, "Семейство Льороа" с Шарлот Генсбур, "Мечти" с Джесика Частейн, "Мъртвите не ги боли" с Вики Крипс и Виго Мортенсен, "Да четеш Лолита в Техеран"... Закриването е с новата версия на скандалното историческо порно от 70-те години "Калигула" с участието на Хелън Мирън, Малкълм Макдауъл и Питър О'Тул.

Пълната програма вижте тук.