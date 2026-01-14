Медия без
8-годишната Матилда Финци е сред кандидатите за Биеналето във Венеция

22 проекта са допуснати до оценяване за определяне на българското участие в престижния форум

Днес, 18:05
Зала "Тициан", където отново ще бъде ситуирано българското уастие в Биеналето.
Проектите на двадесет и двама участници – автори, куратори и творчески организации, са допуснати до разглеждане за определяне на представителя на България във Венецианското биенале за изкуство през 2026 г., показва справка в сайта на Министерството на културата. Между тях има и 8-годишно дете – Матилда Финци, дъщерята на най-възрастния ни действащ актьор, 92-годишния Ицко Финци, и режисьорката Лиза Боева. През юни миналата година малката Матилда откри първата си самостоятелна изложба с 32 детски рисунки, направени с тънкописец, а по-рано илюстрира книжка на баща си с преразказани от него пиеси, адаптирани за невръстна аудитория. Проектът на г-ца Финци за Венецианското биенале се нарича "След", а негов куратор е майката на прохождащата художничка.

Сред по-изявените кандидати, чийто проекти ще бъдат разгледани за излъчване на български участник на Венецианското биенале за изкуство, са Мила Старейшинска-Ангелова и Милко Павлов (съответно куратор и автор) с проекта „Новите граници на растежа“, Весела Ножарова (куратор) и Калин Серапионов (автор) с „Репетиция“, Овюл Дормушоглу, Джоана Варша (куратори) и Лъчезар Бояджиев (автор) с „Малкият голям кон“, СНЦ "Синергия" – Ния Табакова (куратор), Валентин Бакърджиев и Никита Николова (автори) с проекта „Едно небе: минорна тоналност за колективна грижа“, Валтер Зайдл (куратор) и Боряна Венциславова с „Устойчиви духове“, „Фондация 180 градуса - Лаборатория за иновативно изкуство" – Александър Хаджиев (куратор), Алекс Лебус, Ксения Раввина и Симона Ганева (автори) с „Нищо не е оригинално“, Владия Михайлова (куратор) и Юлиян Табаков (автор) с „Шепоти“, Петер Цанев (куратор) и Симеон Стоилов (автор) с CUSTOS, доц. д-р Генади Гатев (куратор) и Косьо Минчев (автор) с "Практики на тишината. Упражнения по уязвимост във времето на липсващото време". И още – Екатерина Дудова (куратор) и Петко Дурмана (автор) с "Двойни портрети", Иван Мудов (куратор) и Мина Минов (автор) с „Транспорт на тялото“, Маргарита Доровска (куратор) и Даниел Божков (автор) с "Изобретателите около Голямото дърво" и др.

Три от кандидатствалите проекти на различни колективи не са допуснати до оценяване, тъй като не са съдържали задължителни реквизити - например визуален материал, проектът не е бил подаден и на английски език, а само на български (зад такива стоят известни имена като режисьора художник Димитър Митовски, визуалния артист Расим, ректорът на НХА Георги Янков, J. PANK, Росица Гецова, Слав Недев и др.), поради отсъствието на примерен план за популяризиране на проекта и дейностите по неговото изпълнение, липсата на биографични данни за голяма част от авторите и т.н.

Както "Сега" по-рано писа, максималният размер на финансирането за спечелилия проект е 70 000 лв., които могат да покриват възнаграждения за куратори и автори, счетоводни услуги, материали, продукционни разходи, юридически консултации, превод и редакция. Разходи като наем на изложбено пространство, транспорт, застраховки, инсталация и деинсталация, каталог, PR дейности и комуникация не се включват в проектния бюджет, тъй като ще бъдат обезпечени отделно от Министерството на културата чрез Националната галерия – институцията, която организира националното ни участие.

Проектите ще бъдат оценявани от жури с председател кураторът Светлана Куюмджиева и членове проф. Станислав Памукчиев, Галина Декова, Борис Мисирков, Сашо Стоицов, Йово Панчев, Ирина Дакова и Десислава Димова (със съвещателен глас). Определени са и пет резервни членове.

61-вото издание на Венецианското биенале на изкуствата ще се състои от 9 май до 22 ноември 2026 г. Темата му е "В минорни тоналности". Българският павилион ще бъде в зала "Тициан", където бяха позиционирани проектите ни за 18-ото и 19-ото издание на Архитектурното биенале (2023 и 2025 г.), както и за предишното 60-о издание на Венецианското биенале за изкуство през 2024 г.

Арсеналът във Венеция, където се разполагат част от събитията в програмата на Биеналето.
Централният павилион на Венецианското биенале за изкуство.
