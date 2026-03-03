Нина Николина представя любовните народни песни на България

Мултимедиен спектакъл „Любовни народни песни“ – проект на Нина Николина, който пренася българския фолклор в нашето съвремие с изключителна елегантност и емоционален заряд, ще бъде представен във Варна с обещанието да стане едно от най-вълнуващите културни събития за сезона в морската столица. То ще се състои на 9 март от 19.00 часа на сцена „Филиал“ на Театрално-музикалния продуцентски център.

В сърцето на това музикално пътешествие е неподражаемият глас на Нина Николина, която ще си партнира с оркестъра на Държавна опера – Варна. Спектакълът е замислен като интимен диалог между традицията и иновацията. Специален акцент в програмата са виртуозните оркестрации на маестро Георги Милтиядов, който е и диригент на продукцията. Неговият прочит превръща познатите народни мотиви в богати симфонични картини, запазвайки автентичния им дух.

Заедно с Нина Николина на сцената ще излязат виртуозните музиканти Калин Вельов, Мартин Ташев, Мартин Денев, както и „Магическите гласове“ – Бисерка Пиларска и Таня Първанова. Спектакълът ще предложи динамично преживяване, включващо от деликатни акапелни изпълнения до мащабното звучене на фолклорния синтез и допълнено с разкази за обреди, хумористични истории и малко познати етнографски детайли от нашия фолклор.

„Любовната песен е най-красивият и искрен документ на нашата история. А ние няма просто да пеем – ние ще разказваме за обичта, която е давала сили на поколения българи. Щастлива съм, че във Варна тези истории ще прозвучат в прегръдката на симфоничния оркестър и под палката на Георги Милтиядов. Музиката е като морето – тя няма граници и винаги намира път към сърцето“, споделя за предстоящия концерт Нина Николина, която преди броени дни беше и част от журито за финалния етап на националната селекция за участието на страната ни в конкурса "Евровизия 2026".

Спектакъла „Любовни народни песни“ се реализира като част от проекта „Ново поколение местни политики за култура в Община Варна"и се финансира от Европейския съюз по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост на ЕС.

Събитието е със свободен достъп за публика до изчерпване на местата в залата. Покани могат да бъдат заявени на касата на ТМПЦ – Варна (Основна сцена) от утре, 4 март.