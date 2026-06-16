Кирил Серебренников: Откакто напуснах Русия съм по-беден, но по-щастлив

Стефан Здравески Кирил Серебренников (в центъра) в продължение на два часа беседва с българската публика и представители на театралната общност.

Народният театър „Иван Вазов“ посрещна снощи един от най-значимите театрални и филмови творци на съвременна Европа – руския дисидент Кирил Серебренников. Световноизвестният режисьор разговаря с българската публика в рамките на събитието Framing Freedom, модерирано от режисьора Явор Гърдев.

В продължение на близо два часа Серебренников сподели мисли за свободата и нейната цена, за ролята на изкуството в съвременния свят и за способността на театъра да преодолява граници – политически, културни и човешки.

След като напуснах Русия, съм по-беден, но и по-щастлив. Защото работя това, което искам. С тези думи режисьорът обобщи едно от основните послания на срещата си с българската публика.

Сред главните теми в разговора беше комуникацията между хората и ролята на езика в съвременното изкуство. Според Серебренников езикът не бива да се превръща в пречка пред срещата между артистите и зрителите. „Езикът се използва, за да има комуникация. Ние използваме езика, учим чужди езици, за да можем да комуникираме. Комуникацията е необходима, за да се създават общности“, каза той. И призна, че дори не харесва традиционния начин, по който зрителите следят чуждестранни спектакли с титри, защото това отклонява вниманието им от сцената. Според него съвременните технологии вече позволяват много по-естествено преодоляване на езиковите различия.

Режисьорът акцентира и върху отношенията между режисьор и актьор, като подчерта, че най-важното качество за един артист не е езикът, а способността му да създава връзка с хората. „Най-големият талант е способността да се свързваш с публиката“, отбеляза Серебренников и разказа истории от работата си в различни европейски театри, в които е защитавал актьорите от своята трупа именно заради техния талант и сценично присъствие.

В хода на дискусията той говори и за необходимостта театърът да отразява реалното многообразие на обществото. „Театърът винаги е бил отражение на това, което се случва в обществото“, подчерта режисьорът и защити убеждението си, че артистите трябва да бъдат оценявани единствено според техните качества, а не според произход, външност или език. Серебренников припомни случаи от Русия, когато актьори са били оценявани според външността или произхода им, както и практики, според които положителните роли трябвало да бъдат поверявани на изпълнители със „славянска външност“. „Артистите не трябва да бъдат подбирани по езиков или расов принцип. Цялото богатство, което могат да предадат, зависи от таланта им“, подчерта той.

Дискусията предизвика голям интерес сред театралната общност, студентите, младите творци и почитателите на съвременното изкуство. След края на разговора десетки зрители останаха за въпроси и лична среща с режисьора.

Кирил Серебренников е сред най-влиятелните фигури в съвременното европейско кино и театър. Неговите спектакли и филми са представяни на най-престижните международни сцени и фестивали, а творчеството му е отличавано с множество награди по света. Визитата на режисьора у нас се осъществява по покана на фестивала „Световен театър в София“.