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В дискотеката на DJ Карл Маркс все още се танцува

Спектакълът „Сага за семейство Маркс“ на авангардния чешки театър „Хуса на провазку“ обра овациите в Сатирата

Днес, 10:19
Актьорът Далибор Буш пресъздава многото лица на Карл Маркс.
Давид Конечни
Актьорът Далибор Буш пресъздава многото лица на Карл Маркс.

Карл Маркс като монумент. Карл Маркс като диджей. Карл Маркс като актьор, който играе роля. Карл Маркс като самия себе си – велик идеолог за масите, но несретен в личната си човешка битност. Този хамелеонстващ персонаж населява от край до край спектакъла „Сага за семейство Маркс“, очертаващ се като най-интригуващото предложение в тазгодишната програма на платформата „Световен театър в София“. Продукцията, която през седмицата гостува в Сатирата, е на легендарния чешки експериментален театър „Хуса на провазку“ („Гъска на връвчица“) от Бърно, а режисьор е Ян Микулашек, ненапразно презентиран от организаторите като един от най-големите визионери на съвременната европейска сцена. Пиесата е създадена по едноименния роман на известния испански писател Хуан Гойтисоло от драматурга Мартин Сладечек с активното съучастие на самия режисьор. Многото лица на един от най-спорните авторитети, белязали световната история, пресъздава актьорът Далибор Буш, връстник на падането на Берлинската стена.

„Сага за семейство Маркс“ е отличен пример за модерен политически театър – колкото мъдър, токова и забавен, интелектуален, без да е претенциозен, „четлив“, но без да е наивен. Основното „тяло“ на представлението е изградено като театър в театъра – творчески колектив поставя пиеса за живота на Карл Маркс, но са включени и видео материали от анкета със съвременни хора от улицата – какво мислят за наследството на Маркс, нужен ли ни е той днес, какво биха го попитали, какво биха го посъветвали. Документални факти от биографията на боготворения от едни и ненавиждан от други философ и мислител се преплитат с фикция и коментар от днешна гледна точка; психологическа правдоподобност се редува с гротеска.  

Героите (или актьорите) понякога директно се обръщат към публиката в този дискусионен спектакъл за доброто и рационалното в идеите на Маркс(изма) и тяхната злощастна реализация в действителността, за хищната същност на някогашния и модерния капитализъм, а остроумната софистика дори нарежда Маркс и сред първите радетели на съвременната демокрация. В амплоато си на диджей Маркс на Далибор Буш ще ни убеди с яростния си рок-баритон, че никога не си е тръгвал и че от него и в момента има нужда, а млади хора ще танцуват в неговата дискотека, безмълвно признавайки го за културен феномен, въздигнат до статут на поп икона в колективната памет и на тях, и на родителите им. А „Интернационалът“ ще звучи джазиран…

„Човек съм и нищо човешко не ми е чуждо“ – твърди се, че тази мисъл на Публий Теренций е била любима на Карл Маркс. В постановката я няма цитирана, но е доказана по законите на театралното действо. И от него е видно, че този човек на високите идеи, един от най-свободните умове на индустриалната епоха, в същото време изобщо не е решил важните въпроси на собственото си съществуване в собствения си дом: с неравноправието на жените в семейството, с експлоатацията на по-ниските социални класи…

Лицемерието на идеологиите в контраста им с нелицеприятната житейска истина е усещането, което спектакълът мощно налага. Бащата на „Капитала“ живее от подаяния и заеми на богатия си съмишленик Фридрих Енгелс, с когото освен идейна близост го свърза (може би) и по-специално приятелство. Народният трибун, който лети от събрание на събрание, героят на пролетарските тълпи, не може да се погрижи за най-близките си – кредитори описват и изнасят имуществото им и главата на семейството е принуден да обяви за здравословно спането на голия под. В същото време този певец на социалното равенство ползва услугите на прислужница, заробил е аристократичната си съпруга Жени фон Вестфален със 7 деца, направил е и на прислужницата, защото няма пари за проститутки; има и друг незаконен син, когото не признава и се прави, че не познава… Разминаване между мироглед и метод, както обичат да казват марксистите. То е фундаментален проблем в марксистката философия и естетика: описва състояние, в което идейните, политическите, житейските убеждения на дадена личност (автор) влизат в противоречие с неговия творчески или аналитичен инструментариум за превръщане на идеите в реалност…

Красивата утопия е демитологизирана. Прекрачвайки прага на дома, Маркс/Буш сваля от врата си ореола от червен неон и се превръща просто в човек със своите драми и трагедии… И отношението към този човек и неговия „аватар“ – създателя на диалектическия материализъм, на теориите за принадената стойност и за класовата борба, е нееднозначно: и от страна на творческия екип, и на интервюираните във видеото, и на зрителя. „Нека почива в мир!“, постановява финалът на спектакъла. Човечеството се прощава със своето минало, смеейки се – тази вменявана на Карл Маркс фраза е изключително подходяща като послепис.  

В спектакъла участват актьорите Доминик Телеки, Маркета Матулова, Здислава Пехова, Габриела Щефанова, Владимир Хаузер, Виктор Кузник, Душан Хржебичек, Матоу̀ш Бенда. Сценично пространство и сценография – Марек Цпин, видео – Ондржей Коцар. Гостуването е осъществено със съдействието на Чешкия център в София.

В семейство Маркс жените са обект на трудова и сексуална експлоатация.
Давид Конечни В семейство Маркс жените са обект на трудова и сексуална експлоатация.
От спектакъла узнаваме, че три от децата на Маркс са починали от недохранване, а две от дъщерите му слагат край на живота си.
Давид Конечни От спектакъла узнаваме, че три от децата на Маркс са починали от недохранване, а две от дъщерите му слагат край на живота си.
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