Фил Колинс: Бях на крачка от смъртта заради алкохола

Певецът Фил Колинс разказа в интервю за британския вестник "Сънди Таймс", че е бил на крачка от смъртта през 2024 г. заради здравословни усложнения, предизвикани от злоупотреба с алкохол.

Колинс, който се прочу като барабанист и вокалист на Genesis, а по-късно постигна голям успех и като солов изпълнител, обясни, че в края на 2023 г. е бил приет в швейцарска клиника за лечение на алкохолна зависимост. Първоначално той бил изписан, но малко след това състоянието му се влошило, което наложило да бъде върнат обратно и настанен в интензивно отделение. Колинс каза, че е прекарал в безсъзнание по-голямата част от втория си престой в болницата, продължил седем месеца.

"Бъбреците ми отказваха, органите ми просто спираха да функционират", спомня си изпълнителят. "Хората идваха, за да се сбогуват с мен, но аз нямам никакъв спомен от това. Нямах представа какво се случва. Всички се притесняваха, че няма да ме видят никога повече. Всичко можеше да завърши фатално".

Музикантът допълва, че петте му деца веднага са пристигнали, подготвени за най-лошото. По думите му в онзи момент ситуацията е била толкова критична, че е трябвало да се вземат решения от рода на това дали да бъде оставен на командно дишане. "Имах огромен късмет, че се измъкнах. Излишно е да казвам, че оттогава не съм близнал алкохол", споделя Фил Колинс.

През годините световноизвестният музикант винаги е демонстрирал откровеност относно здравословните си проблеми. В началото на 2026 г. той разкри пред Би Би Си 2, че е претърпял пет операции на коляното. В по-ново интервю за "Би Би Си Брекфаст" обаче 75-годишният Колинс изрази оптимизъм, отбелязвайки, че в момента се чувства по-здрав, отколкото е бил от доста време насам, и обмисля възможността да се завърне към записите и концертната дейност. "Бих го обмислил, да. Постоянно си повтарям, че е крайно време да сляза обратно в домашното си студио", каза певецът.

В автобиографията си Not Dead Yet ("Още не съм мъртъв") от 2016 г. Фил Колинс за първи път разкрива борбата си с алкохолизма, породен от труден личен живот и тежка контузия в гърба. През последните години легендарният барабанист и певец се бори с редица здравословни проблеми, сред които увреждане на нервите, проблеми с коленете, бъбречна недостатъчност и диабет тип 2. Заради влошеното си състояние Колинс разчита на денонощни грижи от медицинска сестра. Здравословните предизвикателства доведоха до официалното му пенсиониране след последното турне на групата Genesis през 2022 г.