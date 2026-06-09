Дисидентът Кирил Серебренников идва за "Световен театър в София"

Едно от най-значимите международни културни събития за годината ще се състои в българската столица на 15 юни: прочутият театрален и филмов визионер Кирил Серебренников пристига в България за специална среща с българската публика под наслов FRAMING FREEDOM в рамките на платформата "Световен театър в София".

Кулминацията на неговата визита ще бъде ексклузивният разговор-дискусия на Голямата сцена на Народния театър „Иван Вазов“, където от 18.00 часа в ролята на модератор и събеседник ще влезе режисьорът Явор Гърдев. Разговорът ще предложи безкомпромисен поглед към границите на творчеството, цената на артистичния бунт и метаморфозите на свободата в съвременния свят. Серебренников, чието изкуство е символ на естетическа и политическа независимост на европейската и световната сцена, ще общува отблизо с професионалната общност, младите творци и ценителите на съвременното изкуство у нас.

Ден по-рано, на 14 юни, в кино „Одеон“ ще бъде представена киноверсия на спектакъла на Серебренников „Мъртви души“, а в седмицата от 15 юни филмотечното кино ще покаже някои от емблематичните филми на режисьора, сред които „Изчезването на Менгеле“, „Лимонов“ и „Лято“.

„Когато с екипа обсъждахме темата и заглавието на това събитие, FRAMING FREEDOM („Да рамкираш свободата“ – б.р.) се появи съвсем естествено. Защото Серебренников не просто прави кино и театър, той рамкира границите на свободата ни в свят, който непрекъснато се опитва да ги стесни. Благодарен съм му, че прие веднага поканата ни да участва в програмата на "Световен театър в София“, споделя режисьорът Илко Ганев, който е част от екипа на фестивала.

Проектът се реализира в рамките на паралелната програма на международния фестивал „Световен театър в София“ с подкрепата на Столичната община, Съюза на артистите в България, домакинството на Народния театър „Иван Вазов“ и филмотечно кино „Одеон“. Гостуването на Кирил Серебренников надхвърля рамките на обикновена културна визита – то е събитие с международен отзвук, което утвърждава София като важна пресечна точка за свободния европейски артистичен дух, отбелязват организаторите.

Кой е той

Кирил Серебренников е руски театрален, оперен и филмов режисьор, сценограф и дисидент, който в момента живее и твори в изгнание в Берлин. Той е една от най-влиятелните, провокативни и радикални фигури в съвременното европейско изкуство, известен с безкомпромисните си визуални интерпретации и смели политически позиции.

Роден е на 7 септември 1969 г. в Ростов на Дон. Завършва физика в Ростовския държавен университет, но се посвещава изцяло на театъра като самоук режисьор. Стилът му е постмодерен, визуален, силно метафоричен, често използващ мултимедия, рок музика и съвременен политически контекст в класически произведения.

Серебренников е редовен участник и фаворит на най-престижните филмови фестивали в света: фестивала в Кан – филмите му „Ученикът“ (2016, награда „Франсоа Шале“), „Лято“ (2018), „Петрови в грипа“ (2021) и „Жената на Чайковски“ (2022) са селектирани в официалните конкурсни програми. Последният му филм, „Лимонов“ (2024), с Бен Уишоу в главната роля, също направи своя силен дебют в Кан; фестивала във Венеция – пробивът му на международната киносцена се осъществява през 2006 г. с филма „Поколението У“ (Playing the Victim), който впоследствие печели голямата награда на кинофестивала в Рим. Филмът му „Изневяра“ (2012) е номиниран за „Златен лъв“ във Венеция.

В периода 2012–2021 г. Серебренников е художествен ръководител на центъра „Гогол“ в Москва. Под негово ръководство театърът се превръща в най-прогресивното, свободно и авангардно културно пространство в Русия, привличащо младата и мислеща публика. През 2022 г., заради опозиционните настроения на екипа и самия режисьор, руските власти затварят емблематичния театър.

Серебренников е и високо ценен оперен режисьор в Европа, реализирал мащабни продукции на сцените на Операта в Щутгарт, Цюрихската опера, Дойче Опер в Берлин, Виенската държавна опера и Националната опера в Амстердам.

Заради откритата си критика към нарастващата цензура, рестриктивните закони и анексирането на Крим, през 2017 г. Серебренников става обект на показен политически процес от страна на руските власти. Той прекарва близо две години под домашен арест по скалъпени обвинения във финансови злоупотреби – казус, който предизвиква вълна от международни протести сред световния културен елит (включително Кейт Бланшет, Ларс фон Триер и Авиньонския фестивал). По това време успява дистанционно, чрез пренасяне на флашки, да монтира филма си „Лято“ и да режисира операта „Зората на Калман“ в Цюрих.

Веднага след началото на военната инвазия на Русия в Украйна през 2022 г. Серебренников напуска окончателно страната и се установява в Германия. Той остро осъжда войната и използва всяка международна трибуна, за да говори за свободата на изразяване и съдбата на артистите в условията на диктатура. Днес той поставя активно в най-големите европейски театри като „Талия“ в Хамбург и Комеди Франсез в Париж.

Гостуването на режисьора в София с проекта FRAMING FREEDOM е първата му мащабна лична среща на живо с българската театрална и кино общност.