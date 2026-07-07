Чакаме италиански Годо на гръцки режисьор за край на "Световен театър в София"

Спектакълът "В очакване на Годо" на световноизвестния гръцки режисьор Теодорос Терзопулос закрива тази вечер от 19.00 часа в Народния театър 20-ото издание на инициативата "Световен театър в София". Знаменитата пиеса на Самюъл Бекет е поставена в театър "Емилия Романя" от едноименната италианска област и е разпознат от Министерството на културата на Италия като един от националните театри в страната, работещ с местни и международни творчески екипи на седем сцени в региона.

В представлението българската публика ще види актьорите Паоло Музио, Стефано Рандизи, Енцо Ветрано, Джулио Джерамано Черви и Роко Анкарола. Сценографията, костюмите и художественото осветление са също на Теодорос Терзопулос, драматургична консултация и асистент-режисура – Михалис Трайцис.

"В очакване на Годо" в режисурата на Теодорос Терзопулос ситуира Бекетовата пиеса сред "руините на света" – в близко или почти обозримо бъдеще, в което раните на настоящето и миналото остават отворени, а заедно с тях – и самото очакване. В тази пределна зона на човешкото съществуване спектакълът изследва какви са минималните условия, при които животът би могъл да започне отново и да възвърне своя смисъл. Режисьорският прочит откроява две взаимно преплетени посоки: усилието за общуване с Другия отвън – с човека насреща, въпреки всички препятствия, и усилието за среща с Другия вътре в нас, с тъмната и трудно назовима област на потиснатите страхове, желания, инстинкти, сънища и безумия.

Въпросите, които възникват – за човешката природа, съдбата и бъдещето, до голяма степен остават без отговор и може би именно в тази празнота се отваря пространство за публиката: някои отговори могат да се родят у самите зрители. Защото театърът, в най-дълбоката си същност, продължава да съществува и да устоява именно благодарение на въпросите, които не намират решение, отбелязват организаторите от платформата „Световен театър в София“.

Гръцкият театрален режисьор Теодорос Терзопулос се нарежда сред най-изтъкнатите театрални творци на нашето време. През 1985 г. основава театър "Атис", който се превръща в основно пространство за неговите дългогодишни изследвания върху трагическото, тялото, гласа и пределите на актьорското присъствие. Носител на множество международни награди, Терзопулос е и основател и председател на Театралната олимпиада – едно от най-престижните световни театрални събития. Неговата новаторска постановка на "Вакханки" от Еврипид през 1986 г. радикално променя разбирането за начина на представяне на антични трагедии на съвременна театрална сцена. Той изгражда оригинална естетика, белязана от елементи на физически театър и антропологичен интерес към ритуалните практики.

През десетилетията Теодорос Терзопулос реализира постановки по целия свят по текстове на Есхил, Софокъл, Еврипид, Брехт, Лорка, Мюлер, Бекет, Пастернак, Стриндберг и съвременни гръцки автори. Разработеният от него метод, изучаван в театрални академии и университети в различни страни, разглежда актьора като носител на интензивно физическо и духовно напрежение, а книги и изследвания, посветени на неговия режисьорски подход, са публикувани на повече от десет езика.

Спектакълът ще се играе със субтитри на български и английски език. Гостуването се реализира в сътрудничество с Италианския културен институт в София.