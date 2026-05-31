Как да чакаме Годо днес

На 5 юни в I AM Studio ще се състои премиерата на спектакъла "Докато чакаме Годо" – съвременна сценична интерпретация по мотиви от емблематичната пиеса на Самюъл Бекет "В очакване на Годо". Независимата сцена се намира на ул. "Раковски" 149.

Режисьор на спектакъла е Делян Илиев, сценографията е дело на Илина Грозева, музиката – на Явор Намлиев. На сцената ще излязат актьорите Анатолий Ставрев, Борче Манев, Георги Стоянов и Стефан Кондров.

"Докато чакаме Годо" е спектакъл за разпада на идентичността, за невъзможността да останеш един и същ човек дори в рамките на едно чакане. Персонажите съществуват в свят, в който ролите, телата и отношенията непрекъснато се разместват. Паметта е нестабилна, личността – условна, а времето – затворен кръг. Второто действие не повтаря първото, а го разлага и пренаписва пред очите на зрителя, разказват от екипа.

Чрез постдраматичен сценичен език, смяна на идентичности и преосмисляне на актьорското присъствие, спектакълът поставя въпроса: ако всичко може да бъде заменено, какво всъщност остава от човека? Може би само опит за болезнено и абсурдно изследване на самото съществуване. "Чакам, ergo sum."

Кой всъщност е Годо? От десетилетия фигурата му остава една от най-големите загадки в световния театър. В пиесата на Бекет той никога не се появява, но цялото действие съществува около очакването му. Съществуват множество интерпретации. Самият Самюъл Бекет многократно отказва да даде еднозначен отговор. На въпроса кой е Годо, той лаконично отвръща: "Ако знаех, щях да го напиша в пиесата".

Именно така "В очакване на Годо" се превръща в една от най-влиятелните пиеси на XX век – текст за човешкото съществуване, самотата, абсурда и надеждата въпреки всичко. Първата реализация на шедьовъра на мрачния ирландец датира от 1953-а в парижкия театър "Вавилон", а две години по-късно в Лондон, в постановката на Питър Хол, творбата е провъзгласена за най-противоречива пиеса на годината. Според някои тълкуватели – и за най-песимистичната в световната драматургия изобщо, макар че самият Бекет, изглежда, не е бил съгласен с това определение.

У нас "В очакване на Годо" става известна с легендарната постановка на Леон Даниел в края на 80-те години в Театъра на армията, където ролите на очакващите изиграха Йосиф Сърчаджиев, Ивайло Христов, Атанас Атанасов и Мирослав Косев. Днес пиесата отново е в репертоара на трупата в сценична версия на Иван Урумов и актьорите: Иван Радоев, Георги Къркеланов, Юлиан Вергов и Моню Монев.