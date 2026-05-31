Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Как да чакаме Годо днес

Съвременен сценичен прочит съживява безсмъртната пиеса на Бекет

Днес, 14:14

На 5 юни в I AM Studio ще се състои премиерата на спектакъла "Докато чакаме Годо" – съвременна сценична интерпретация по мотиви от емблематичната пиеса на Самюъл Бекет "В очакване на Годо". Независимата сцена се намира на ул. "Раковски" 149. 

Режисьор на спектакъла е Делян Илиев, сценографията е дело на Илина Грозева, музиката – на Явор Намлиев. На сцената ще излязат актьорите Анатолий Ставрев, Борче Манев, Георги Стоянов и Стефан Кондров.

"Докато чакаме Годо" е спектакъл за разпада на идентичността, за невъзможността да останеш един и същ човек дори в рамките на едно чакане. Персонажите съществуват в свят, в който ролите, телата и отношенията непрекъснато се разместват. Паметта е нестабилна, личността – условна, а времето – затворен кръг. Второто действие не повтаря първото, а го разлага и пренаписва пред очите на зрителя, разказват от екипа.

Чрез постдраматичен сценичен език, смяна на идентичности и преосмисляне на актьорското присъствие, спектакълът поставя въпроса: ако всичко може да бъде заменено, какво всъщност остава от човека? Може би само опит за болезнено и абсурдно изследване на самото съществуване. "Чакам, ergo sum."

Кой всъщност е Годо? От десетилетия фигурата му остава една от най-големите загадки в световния театър. В пиесата на Бекет той никога не се появява, но цялото действие съществува около очакването му. Съществуват множество интерпретации. Самият Самюъл Бекет многократно отказва да даде еднозначен отговор. На въпроса кой е Годо, той лаконично отвръща: "Ако знаех, щях да го напиша в пиесата". 

Именно така "В очакване на Годо" се превръща в една от най-влиятелните пиеси на XX век – текст за човешкото съществуване, самотата, абсурда и надеждата въпреки всичко. Първата реализация на шедьовъра на мрачния ирландец датира от 1953-а в парижкия театър "Вавилон", а две години по-късно в Лондон, в постановката на Питър Хол, творбата е провъзгласена за най-противоречива пиеса на годината. Според някои тълкуватели – и за най-песимистичната в световната драматургия изобщо, макар че самият Бекет, изглежда, не е бил съгласен с това определение.

У нас "В очакване на Годо" става известна с легендарната постановка на Леон Даниел в края на 80-те години в Театъра на армията, където ролите на очакващите изиграха Йосиф Сърчаджиев, Ивайло Христов, Атанас Атанасов и Мирослав Косев. Днес пиесата отново е в репертоара на трупата в сценична версия на Иван Урумов и актьорите: Иван Радоев, Георги Къркеланов, Юлиан Вергов и Моню Монев.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

В очакване на Годо, I AM Studio

Още новини по темата

Карл Маркс ни гостува като герой от "Световен театър в София"
21 Апр. 2026

7 европейски страни гостуват на #СценаБезГраници в Народния театър
30 Март 2026

12 режисьори от САЩ и Европа гледат под лупа независими бг спектакли
12 Окт. 2025

Експериментът "Системна грршка 2052" ще гони апатията чрез изкуство
20 Февр. 2025

„Прашка“ за двама
14 Дек. 2024

На пет предпразнични премиери кани I AM Studio

05 Дек. 2024

Киану Рийвс дебютира на Бродуей
04 Авг. 2024

„Три версии на живота“ – ти избираш коя да живееш

09 Март 2024

„Прах при прахта“ превръща паузите на Пинтър в танцов театър
27 Яну. 2024

Тея Сугарева прави авторски спектакъл за живота на Вирджиния Улф
06 Яну. 2024

"Любов по време на война" - истории без финална точка
06 Май 2023

Последната победа на „Виктория“
08 Яну. 2023

В „Армията“ пак дочакаха неявяването на Годо 35 години по-късно
03 Дек. 2022

Да бъдеш или да не бъдеш абортиран
10 Юли 2022

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Руското присъствие в България: близо 11 000 имота и над 7800 фирми
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Как да се правиш на луд за "незаконен град"
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов търси опора във Вашингтон
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса