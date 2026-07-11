Явор Гърдев покори Античния театър в Епидавър с "Вакханки"

Античният театър в Епидавър, Гърция, снощи се превърна в арена за премиерата на "Вакханки", поставена от Явор Гърдев с български и и гръцки актьори. Леонид Йовчев, Самуел Финци, Иван Юруков, Иван Николов се превъплъщават заедно с Александрос Милонас, Лукия Михалопулу и Михаил Табакакис в спектакъла по древногръцката трагедия. Сценичната адаптация на Еврипид е на Йоанна Ремедиаки и Явор Гърдев, а сценографията е поверена на Никола Тороманов-Фичо.

"Вакханки" е копродукция между Народния театър "Иван Вазов", Фестивала "Атина – Епидавър", Vegas Cultural Co. – Атина и Националния театър на Северна Гърция – Солун. Музиката за спектакъла на Явор Гърдев е създадена и изпълнявана на живо от британската група The Tiger Lillies. Музикантите се включват пряко в драматичното действие, сякаш са излезли от митичния свят.

"Съществува един въпрос, който метафорично и на ницшеански език може да бъде формулиран така: възможно ли е, дори само в границите на едно представление, макар и за кратко време, Дионис да надделее напълно и безусловно над Аполон", споделя режисьорът Явор Гърдев, сам класически възпитаник, за "Вакханки" от Еврипид.

Театърът на Епидавър е построен през IV век пр. Хр. и е част от големия свещен комплекс, посветен на Асклепий – бога на медицината. Сцената е запазена в много добро състояние и се използва за представления и до днес. Театърът е прочут с изключителната си акустика – дори шепот или шум от хартия на сцената се чуват ясно до най-горните редове.

Реакциите на публиката в древното съоръжение, сред която имаше и немалко българи, са възторжени. "Не просто Народен театър "Иван Вазов"“ създава история, българският театър пише история с “Вакханки”. Световен, световен спектакъл. Над 10 000 човека в античния театър "Епидавро̀с" буквално не мигнахме в продължение на два часа", написа след премиерата драматургът Йордан Славейков.

"Епидавър не е сцена, която сама придава значение на един спектакъл. Тук всяко решение се проверява безмилостно. Затова успехът на „Вакханки“ на Явор Гърдев е важен. Античният текст поражда нови прочити, когато към него се подхожда с въображение и интелект. Поздравления за Леонид Йовчев, Самуел Финци, Никола Тороманов и за целия екип", са думите на галеристката и арт историк Мария Василева.

Киноведът Андроника Мартонова пък допълва: "Фантастичен Еврипид и "Вакханки", абсолютен триумф на Явор Гърдев и Народен театър "Иван Вазов" на сцената на огромния Античен театър Епидавър. Магическо преживяване под звездите, лятната песен на цикадите и зовът на совите в гората на Епидавро. Ефхаристо поли!".

Самият директор на Народния театър определи събитието като "историческо". Васил Василев припомни, че тази година театърът участва в редица европейски фестивали, сред които "Атина – Епидавър" в Гърция, Сибиу в Румъния и "Винер Фествохен" в Австрия. "Навсякъде получавахме великолепни реакции. Спектаклите са различни, но публиката е възхитена от нашата театрална школа", посочи пред БТА директорът.

Представлението "Вакханки" ще се играе и тази вечер, 11 юли, в Епидавър, след което тръгва на турне в Гърция: 15 юли – театър "Врахон", Виронас, Атина; 17 юли – театър "Петра", Атина, 18 юли – театър "Веакио", Пирея; 20 юли – Амфитеатърът в Сивири, Халкидики, фестивал "Касандра", 22 юли – театър "Гис", Солун; 24 юли – театър "Катракио", Никея, Атина; 26 юли – Античен театър, Додона, фестивал "Додони"; 26 август – театър "Олимпия", Флока, Древна Олимпия; 28 август – Античен театър, Дион, Пиерия; 30 август – театър "Ликавитос", Атина; 2 септември – Античен театър Филипи, Кавала. Премиерата на сцената на Народния театър предстои след това.