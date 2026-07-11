Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Явор Гърдев покори Античния театър в Епидавър с "Вакханки"

Днес е втората премиера на постановката с български и гръцки актьори

Днес, 15:25
Леонид Йовчев като Дионис във "Вакханки".
Държавен театър на Северна Гърция
Леонид Йовчев като Дионис във "Вакханки".

Античният театър в Епидавър, Гърция, снощи се превърна в арена за премиерата на "Вакханки", поставена от Явор Гърдев с български и и гръцки актьори. Леонид Йовчев, Самуел Финци, Иван Юруков, Иван Николов се превъплъщават заедно с Александрос Милонас, Лукия Михалопулу и Михаил Табакакис в спектакъла по древногръцката трагедия. Сценичната адаптация на Еврипид е на Йоанна Ремедиаки и Явор Гърдев, а сценографията е поверена на Никола Тороманов-Фичо.

"Вакханки" е копродукция между Народния театър "Иван Вазов", Фестивала "Атина – Епидавър", Vegas Cultural Co. – Атина и Националния театър на Северна Гърция – Солун. Музиката за спектакъла на Явор Гърдев е създадена и изпълнявана на живо от британската група The Tiger Lillies. Музикантите се включват пряко в драматичното действие, сякаш са излезли от митичния свят.

"Съществува един въпрос, който метафорично и на ницшеански език може да бъде формулиран така: възможно ли е, дори само в границите на едно представление, макар и за кратко време, Дионис да надделее напълно и безусловно над Аполон", споделя режисьорът Явор Гърдев, сам класически възпитаник, за "Вакханки" от Еврипид.

Театърът на Епидавър е построен през IV век пр. Хр. и е част от големия свещен комплекс, посветен на Асклепий – бога на медицината. Сцената е запазена в много добро състояние и се използва за представления и до днес. Театърът е прочут с изключителната си акустика – дори шепот или шум от хартия на сцената се чуват ясно до най-горните редове.

Реакциите на публиката в древното съоръжение, сред която имаше и немалко българи, са възторжени. "Не просто Народен театър "Иван Вазов"“ създава история, българският театър пише история с “Вакханки”. Световен, световен спектакъл. Над 10 000 човека в античния театър "Епидавро̀с" буквално не мигнахме в продължение на два часа", написа след премиерата драматургът Йордан Славейков.

"Епидавър не е сцена, която сама придава значение на един спектакъл. Тук всяко решение се проверява безмилостно. Затова успехът на „Вакханки“ на Явор Гърдев е важен. Античният текст поражда нови прочити, когато към него се подхожда с въображение и интелект. Поздравления за Леонид Йовчев, Самуел Финци, Никола Тороманов и за целия екип", са думите на галеристката и арт историк Мария Василева.

Киноведът Андроника Мартонова пък допълва: "Фантастичен Еврипид и "Вакханки", абсолютен триумф на Явор Гърдев и Народен театър "Иван Вазов" на сцената на огромния Античен театър Епидавър. Магическо преживяване под звездите, лятната песен на цикадите и зовът на совите в гората на Епидавро. Ефхаристо поли!".

Самият директор на Народния театър определи събитието като "историческо". Васил Василев припомни, че тази година театърът участва в редица европейски фестивали, сред които "Атина – Епидавър" в Гърция, Сибиу в Румъния и "Винер Фествохен" в Австрия. "Навсякъде получавахме великолепни реакции. Спектаклите са различни, но публиката е възхитена от нашата театрална школа", посочи пред БТА директорът. 

Представлението "Вакханки" ще се играе и тази вечер, 11 юли, в Епидавър, след което тръгва на турне в Гърция: 15 юли – театър "Врахон", Виронас, Атина; 17 юли – театър "Петра", Атина, 18 юли – театър "Веакио", Пирея; 20 юли – Амфитеатърът в Сивири, Халкидики, фестивал "Касандра", 22 юли – театър "Гис", Солун; 24 юли – театър "Катракио", Никея, Атина; 26 юли – Античен театър, Додона, фестивал "Додони"; 26 август – театър "Олимпия", Флока, Древна Олимпия; 28 август – Античен театър, Дион, Пиерия; 30 август – театър "Ликавитос", Атина; 2 септември – Античен театър Филипи, Кавала. Премиерата на сцената на Народния театър предстои след това.

 

Актьорският състав приема заслужени аплодисменти.
Йордан Славейков Актьорският състав приема заслужени аплодисменти.
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Вакханки, Явор Гърдев, Епидавър, Леонид Йовчев

Още новини по темата

Вакханките на Явор Гърдев се готвят за революция
08 Юли 2026

Народният театър обяви летен сезон с 18 дати в Гърция
04 Юли 2026

Кирил Серебренников: Откакто напуснах Русия съм по-беден, но по-щастлив
16 Юни 2026

Явор Гърдев и Надя Панчева започнаха репетиции в Народния театър
06 Юни 2026

Явор Гърдев поставя "Вакханки" в античния театър на Епидавър
24 Март 2026

Велика Весела Бабинова възражда Екатерина II в пънк версия зад Канала
08 Ноем. 2025

Правнучката на Микеланджело обещава слънчево време
06 Септ. 2025

Народният театър влезе в еврозоната с билети по 5 и 10 евро
19 Май 2025

Световни режисьори идват със спектакли на „Варненско лято“
23 Апр. 2025

Нощни персонажи се изправят пред сянката си
18 Окт. 2024

Явор Гърдев снима филм по "Ян Бибиян"
04 Юни 2024

Самуел Финци сам във Вавилонската кула на „Венецианският търговец“
19 Май 2024

Явор Гърдев търси скрити сюжети във "Венецианският търговец"
29 Апр. 2024

„Три версии на живота“ – ти избираш коя да живееш

09 Март 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса за скандала с полетите на Пеевски и Атанасова
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Олигархията бяга, кюфтетата се подобриха - пълен прогрес при Радев
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Прогресивна България" си изпроси протестите
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса