AI Левски влиза в кината наесен

От днес вторият най-голям кинодистрибутор у нас - "Александра филмс", разпространява трейлър за нов български пълнометражен анимационен филм. Той ще се прожектира в кината от 11 септември и амбицията му е "хиляди български деца да видят Васил Левски по начин, който няма да забравят". От първите кадри изглежда, че това надминава по бездарие дори самодейността на Максим Генчев с неговия "Дякон Левски" (2015). Сякаш не е достатъчно, че образът на Апостола краси долнища на анцузи, фасади на остъклени панелки и татуирани телесни части.

В рекламното видео на патриотичното начинание няма нито едно име на автор. И как да има, като той е "нарисуван" с изкуствен интелект. Говорим за тъй наречения AI slop - нискокачествено съдържание, генерирано с базови команди до машинния мозък. С ЧатГПТ е създадена и анотацията: "Миналото не е приключило. То чака своите нови герои. "Агенти на времето: Васил Левски" е мащабна семейна анимация за приключението, приятелството, силата на избора и героите, които свързват миналото с бъдещето. Филмът представя Васил Левски по нов, жив и вълнуващ начин за децата на днешния свят – като вдъхновяващ герой, водач и съюзник в една голяма мисия, която доказва, че историята не е просто нещо, което учим, а нещо, което ни изгражда."

Както става ясно от сайта на продукцията, "Агенти на времето: Васил Левски" е финансиран отчасти от дарения на фирми, закупили предварително билети за деца (включително в неравностойно положение) като част от политиката си за корпоративна социална отговорност. Филмът с фантастичен сюжет се посочва като подходящ "за деца от 4 до 12 години".

Зад него стоят създателите на "Един грам живот" - друга любителска творба с благородна мисия, в която обаче участваха истински актьори (Ивайло Захариев) и спортисти (Тервел Пулев, Александър Везенков). Тя е продуцирана от рапърите Христо Христов - Зипо и Стоян Стоянов - Слаш. Техните имена обаче отсъстват от сайта на новата продукция. Наскоро продуцентите се похвалиха пред медиите с предстоящ проект за Ванга, чиято премиера също се очаква по-късно тази есен.

Под публикацията в социалните мрежи на "Александра филмс" "Агенти на времето: Васил Левски" за часове събра букет от негативни коментари, включително от познати имена в театъра и киното. И едно звучно "Браво!" от Максим Генчев...