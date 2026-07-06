Първият български игрален филм за Ванга излиза наесен

Първият български пълнометражен игрален филм за Ванга – "Рупите: Последното пророчество на Баба Ванга", се очаква да бъде пуснат по кината на 13 ноември тази година, съобщиха от продукцията. Зад проекта стоят Христо Христов – Зипо и Стоян Стоянов – Слаш, продуценти на "Един грам живот". Въпреки спорните си кинематографични качества той е събрал над 200 000 зрители и показан в над 40 града в 7 държави, припомня БТА. Основен партньор и копродуцент на новата лента е "Болгар капитал" АД. Не се очаква и новият им филм да е високо изкуство, но популярната и полемична тема вероятно ще привлече много зрителско внимание.

Според авторите филмът е "мистериозен трилър, вдъхновен от реални факти, архиви и легенди около Баба Ванга". Историята проследява последното й пророчество, което според легендата никога не е било разкрито публично. Сред темите, засегнати във филма, са древният град Хераклея Синтика край Рупите, интересът към Ванга по времето на Втората световна война, връзката между Людмила Живкова и пророчицата, както и държавното изследване на феномена от Института по сугестология.

Успоредно с филма стартира и "Проект 42" – интерактивна игра, която продължава мистерията отвъд киното и ще се разшири с мобилно приложение, посочват организаторите.

Вангелия (Ванга) Гущерова, родена през 1911 г. в Струмица и починала през 1996 г., става известна като сляпа ясновидка през годините на соца. Величията на режима я посещават и ухажват. Ванга е популярна и в бившия Съветски съюз и днешна Русия, като името й се използва за пропагандни цели. Известна е чак в Индия, за нея пишат и британските таблоиди.

Ванга вече е герой на няколко документални филма - "Феномен" на Невена Тошева от 1976 г., "Ванга" на Стилиян Иванов от 1996-а. През 2013 г. излиза руският тв сериал "Вангелия", излъчен на следващата година и по БНТ. Досега български игрален филм за нея не е правен.