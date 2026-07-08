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Вакханките на Явор Гърдев се готвят за революция

Мегаспектакълът ще сблъска стихийния бунт с институционалния ред в Епидавъра на 10 и 11 юли

Днес, 14:28
Вакханките в спектакъла олицетворяват необузданото стихийно начало в съществуването на обществото.
Стефан Здравески
Вакханките в спектакъла олицетворяват необузданото стихийно начало в съществуването на обществото.

Остават само два дни до премиерата на мегаспектакъла „Вакханки“, който българският режисьор Явор Гърдев поставя на сцената на Античния театър в Епидавър, Гърция, и репетициите вече навлязоха в своята финална фаза. Продукцията е съвместен проект между Народния театър „Иван Вазов“, Държавния театър на Северна Гърция ΚΘΒΕ и фестивала "Атина – Епидавър". От първата ни трупа споделиха кадри от „обиграването“ на вакханките, последователките на Дионис – бога на екстаза, прераждането, преобръщането на реда, театралното начало и силите, които стоят отвъд рационалното. Актрисите, които се превъплъщават в тях са Александра Свиленова, Кремена Славчева и Надя Керанова от Народния, а от гръцка страна – Лукия Михалопулу, Александра Гайдаци, Ангелики Кинтони, Данаи Стаматопулу, Елени Тимиопулу, Ефтимия Даниилиду, Зои Ефтимиу, Ксения Граматику, Нефели Антиопулу и Поликсени Спиропулу.

В спектакъла специално участие има световноизвестната британска група The Tiger Lillies – авангардно трио, което в изявите си, вдъхновени от пънка и нощния живот на предвоенен Берлин, от Бертолт Брехт и композиторът Курт Вайл, обединява кабаре, водевил, мюзикхол и уличен театър. Мартин Жак, Exдриън Стаут и Буди Бутеноп не само са автори на музиката, но и ще я изпълняват на живо на сцената, включвайки се и в действието на трагедията.

В трагедията на Еврипид вакханките, наричани още менади, имат двойна роля – едновременно са хорът, който предупреждава за опасностите от високомерието спрямо боговете и най-верните спътнички на Дионис, които разпространяват култа му. Те са гласът на ритуала, тялото на бунта, проявление на дивото и първично начало, което цивилизацията се опитва да овладее. Те са силата, пред която древната Тива се оказва безсилна. Стихия. Бяс. Опасност. Неудържимото лице на всепроникващия Дионис, споделят от екипа.

„Съществува един въпрос, който метафорично и на ницшеански език може да бъде формулиран така: възможно ли е, дори само в границите на едно представление, макар и за кратко време, Дионис да надделее напълно и безусловно над Аполон“, споделя режисьорът Явор Гърдев за „Вакханки“ от Еврипид, където необуздаността и лудостта, символизирани от Дионис, влизат в сблъсък с установения ред, олицетворяван от Аполононото начало.

Създадена през 405 г. пр.н.е., когато Еврипид е в изгнание в двора на макендонския цар Архелай, трагедията „Вакханки“ е поставена едва след смъртта на античния поет. Сюжетът ѝ е свързан с мита за Дионис и навлизането на неговия култ в елинските земи. Той е част от Тиванския митологичен цикъл. Дионис, в чийто образ ще се превъплъти българският актьор Леонид Йовчев, е краен, жесток в желанието да въведе своя култ в Тива и да отмъсти на владетеля Пентей (актьора Майкъл Тампакакис) и роднините му за унизителното незачитане – те не вярват в божествения му произход и че е син на самия Зевс. Пентей е рационален, държи на установения в държавата ред в държавата и не приема новия култ. Заради това свое неподчинение към бога той е наказан с безумие и заставен да се включи в култа, при което намира смъртта си, макар Кадъм – дядото на Пентей (Александър Милонас), да го съветва да не се противи пред бога, за да го предпази от гибел. Агава – майката на Пентей (Лусия Михалопулу), обаче е напълно обладана от „вакхически страсти“ и разкъсва собствения си син. Тя е една от най-трагичните образи в пиесата. Слепият прорицател Тирезий, който ще бъде изигран от международната зезда Самуел Финци, не се противопоставя на установяващия се нов култ…

Във "Вакханки" на Явор Гърдев ще бъде поставен ключовият философски въпрос за "отмъщението на отчуждения" – за дестабилизацията на общността, която може да бъде предизвикана от един неин отчужден, изолиран и неприобщен член, както и за това как травмата на отчуждението може да доведе до отмъщение, което влече след себе си мащабно обществено сътресение. Произведението представя сблъсъка на рационалността на обществения ред със стихията на подмолните и първични човешки страсти, изпитвайки устойчивостта на институциите и техните правила. При Еврипид дионисиевата лудост не е невинно празненство, а изпитание на самата идея за цивилизация, която, довеждайки до крайност стремежа към рационален контрол, отприщва ирационалните разрушителни импулси и стихии. "Вакханки" е онази трагедия, която стига по-далеч от всяка друга в интереса си към ирационалните импулси и безумието. Толкова далеч, че се оказва опасна и рискована дори за зрителите, които са призовани да се изправят срещу своите най-дълбоки и силни страхове“, твърди режисьорът Явор Гърдев.

От трупата на Народния театър в постановката участват още Иван Юруков, Мартин Димитров и Иван Николов. Премиерните спектакли на 10 и 11 юли ще се играят на ангийски с гръцки субтитри. След премиерата продукцията тръгва на лятно турне и ще бъде представена в повече от петнадесет антични театъра в Гърция и Кипър. Очаква се обявяването на датите на премиерите в България.

В своята над 70-годишна история фестивалът „Атина – Епидавър“ е представял имена като Мария Калас, Рудолф Нуреев, Джорд Баланчин, Марта Греъм, Пина Бауш, Джорджо Стрелер, Димитър Гочев, Ромео Кастелучи, Томас Остермайер, Теодорос Терзопулос, Димитрис Папайоанну, Иво ван Хове, Тимофей Кулябин и много други.

 

Стефан Здравески
Стефан Здравески
Стефан Здравески
Стефан Здравески
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Вакханки, Явор Гърдев, Античен театър в Епидавър, фестивал Атина Епидавър, Леонид Йовчев, Самуел Финци, Александра Свиленова, Кремена Славчева, Еврипид

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