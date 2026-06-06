Явор Гърдев и Надя Панчева започнаха репетиции в Народния театър

Новината, че съдът обявява за незаконно уволнението на Александър Морфов и го възстановява на дъжността главен режисьор в Народния театър, вероятно е предизвикала напрежение в първата ни трупа, която почти изцяло застана зад директора Васил Василев в проточилия се конфликт между двамата. Очакването на поредни вълнения в състава обаче поне засега не се отразява на твореския процес: в края на работната седмица от Народния оповестиха и стартирането на дейността по два нови проекта.

Първият е „Вакханки“ – мащабна българо-гръцка копродукция между Народния театър „Иван Вазов“, фестивала „Атина – Епидавър“ и Държавния театър на Северна Гърция. Репетициите започнаха в София под режисурата на Явор Гърдев и със специалното участие на The Tiger Lillies, а след средата на юни ще продължат в театъра копродуцент в Солун. За първи път в историята си Народният театър ще участва в създаването на продукция, чиято премиера ще се състои на сцената на Античния театър в Епидавър – мястото, където антични драми продължават да се играят от две хилядолетия насам.

До какво води страхът от другия, когато се политизира? И каква е цената на опита да се потисне или изгони онова, което е непонятно и не се вписва в познатия ред на едно общество? Именно конфликтът между установения ред, подреденото Аполоново начало, и съблазнителния хаос на Дионис, който поставя на изпитание всички структури на нашата цивилизацията, стои в центъра на „Вакханки“ – една от най-мрачните и безпощадни трагедии на Еврипид. „Съществува един въпрос, който метафорично и на ницшеански език може да бъде формулиран така: възможно ли е, дори само в границите на едно представление, макар и за кратко време, Дионис да надделее напълно и безусловно над Аполон?“, подсказва режисьорът Явор Гърдев.

Проектът е част от международната програма на Народния театър за развитие на партньорства с водещи европейски културни институции и участие в престижни международни форуми. Първата репетиция събра в София българските и гръцките актьори, които през следващите седмици ще работят върху нов прочит на историята за завръщането на Дионис в родната Тива, откъдето започва налагането на божествената му власт в целия елински свят. Там младият бог се изправя срещу владетеля Пентей, който отказва да признае неговата божествена природа, а тази надменна горделивост не може да остане ненаказана…

В постановката участват двадесет водещи актьори от България и Гърция. В ролята на Тирезий ще видим Самуел Финци, с когото Явор Гърдев работи и в спектакъла си „Венецианският търговец“, а Леонид Йовчев ще се превъплъти в Дионис. На сцената от българска страна ще излязат още Иван Юруков, Мартин Димитров, Александра Свиленова, Кремена Славчева, Надя Керанова и Иван Николов. От гръцка страна се включват някои от най-разпознаваемите имена на съвременния гръцки театър: Александрос Милонас в ролята на Кадъм, Лукия Михалопулу ще е Агава, а Михаил Табакакис – Пентей. Александра Гайдаци, Ангелики Кинтони, Данаи Стаматопулу, Елени Тимиопулу, Ефтимия Даниилиду, Зои Ефтимиу, Ксения Граматику, Нефели Антиопулу и Поликсени Спиропулу ще са част от хора.

Специално участие в спектакъла ще има британското трио The Tiger Lillies, съставено от изпълнителите Мартин Жак, Ейдриън Стаут и Буди Бутеноп. Световноизвестните музиканти ще се превъплътят в антични рапсоди и ще изпълняват на живо единадесет авторски песни, написани от Мартин Жак специално за продукцията. Музиката от спектакъла ще бъде издадена и като самостоятелен албум на триото.

Сценичната адаптация на „Вакханки“ е дело на Йоанна Ремедиаки и Явор Гърдев. Сценографията е поверена на Никола Тороманов-Фичо, а костюмограф е Мария Иления Дуладири. Част от международния екипа на спектакъла са още Уршула Тержан – хореограф, Стела Калцу – светлинен дизайн, Калин Николов – вокален аранжимент на хоровите партии, Нейтън Купър и Марк Модзелевски – сценична реч на английски език, Йоанна Ремедиаки и Павлина Дублекова – драматурзи на постановката, Теодора Симова – графичен дизайн, Богдан Димитров – продукционен и сценичен мениджър, Валъри Робинсън – консултант на режисьора, Люба Тодорова – асистент-режисьор, Никол Мечкарска – асистент-костюмограф, Елена Костова и Кристина Захариева – втори асистент-режисьори.

Премиерата на спектакъла ще бъде на 10 и 11 юли в Античния театър в Епидавър в рамките на един от най-значимите фестивали за сценични изкуства в света – „Атина – Епидавър“, чийто основен фокус са съвременни и актуални интерпретации на антични драми, създадени от водещи артисти от различни сценични изкуства. През 70-годишната си история фестивалът е представял имена като Мария Калас, Рудолф Нуреев, Джорд Баланчин, Марта Греъм, Пина Бауш, Джорджо Стрелер, Димитър Гочев, Ромео Кастелучи, Томас Остермайер, Теодорос Терзопулос, Димитрис Папайоанну, Иво ван Хове, Тимофей Кулябин и много още.

След премиерата продукцията тръгва на лятно турне и ще бъде показана в повече от 15 антични театъра в Гърция и Кипър.

Вторият проект, чиято първа репетиция анонсираха вчера от академичната трупа, е „Свръхпредел“ от британската авторка Били Колинс. В трите персонажа от текста, който поставя под лупа консуматорството и неговото отражение върху съвременния човек, ще се превъплъти младата актриса Мартина Пенева. Режисьор на постановката е Надя Панчева, а премиерата е планирана за началото на новия театрален сезон на сцена „Апостол Карамитев“.

„Свръхпредел“ (Peak Stuff) е сред най-новите пиеси на Били Колинс, поставена е за първи път през февруари 2024 г. в Манчестър. С характерно чувство за хумор и социална проницателност тя изследва връзката между потреблението, личната идентичност и усещането за смисъл в свят, доминиран от непрекъснатото натрупване на вещи, желания и очаквания.

Преводът на пиесата е на Радослав Петкашев, който е и автор на идейното предложение. Творческият екип включва сценографа и костюмограф Илина Грозева, хореографа Емилия Тончева и композитора Александър Даниел, който ще изпълнява музиката на живо. Драматург на постановката е Анелия Янева, а втори асистент-режисьор – Ренета Икономова.

Спектакълът е част от второто издание на програма „Апостол Карамитев“ на Народния театър. Проектът на Радослав Петкашев беше сред трите избрани предложения във втората Отворена покана за артистични идеи на театъра, заедно с вече реализираните проекти на Деян Георгиев и Марий Росен (съответно – пърформансът „Там“ и спектакълът „Жената конбини“). Основната цел на програмата е да създава условия за среща между различни артистични форми, естетики и творчески практики.