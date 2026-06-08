3800 аплодираха „Бурята“ на Народния театър във Виена

Общо 3816 зрители са гледали спектакъла „Бурята“ на Народния театър „Иван Вазов“ по време на гостуването му на 75-ото издание на фестивала Wiener Festwochen във Виена. Постановката – лебедова песен на прочутия режисьор Робърт Уилсън, се игра на 5, 6 и 7 юни на сцената на Бургтеатър и беше посрещната с продължителни аплодисменти от австрийската публика, информират от минджмънта на първата ни трупа.

Основан през 1951 г., Wiener Festwochen е сред най-престижните международни фестивали за сценични изкуства в Европа. В продължение на повече от седем десетилетия форумът превръща Виена в място за среща на водещи театрални, музикални и танцови творци от цял свят и ежегодно привлича десетки хиляди зрители.

Сред публиката на трите представления, напълно разпродадени още преди месеци, са присъствали множество представители на международната театрална общност, дипломати и културни дейци. Спектакъла са гледали Кристоф Белка и хора от компанията, която управлява творческото наследство на Робърт Уилсън, посланиците на Белгия и на България в Австрия Лео Пеетерс и Десислава Найденова-Господинова, проф. Румяна Конева – дългогодишен директор на Българския културен институт „Дом Витгенщайн“ във Виена, артистичният директор на фестивала Мило Рау, драматургът Юта Ферберс, както и редица международни театрални професионалисти и културни мениджъри, посочват от Народния.

Гостуването на българските артисти предизвика силен интерес в австрийските медии. В своите рецензии те наричат спектакъла впечатляващо визуално преживяване и специален поклон към творческото наследство на Робърт Уилсън. „Човек се чувства сякаш попаднал в изящен албум с образи, където всяка страница може да бъде разглеждана безкрайно“, отбелязва виенската преса, а изпълнението на актрисата Василена Винченцо е определено като „движено сякаш от магическа ръка“.

„Бурята“ е един от последните шедьоври на Робърт Уилсън, който напусна този свят през 2025 г. Провъзгласен от „Ню Йорк Таймс“ за най-влиятелната личност в света на експерименталния театър, Уилсън създава сценичен език, в който светлината, движението, музиката и пространството се превръщат в равностойни драматургични средства. Неговият минималистичен и едновременно с това визуално поразяващ почерк превърна „Бурята“ в един от най-разпознаваемите спектакли в репертоара на Народния театър.

„За нас това гостуване е признание както за труда на целия екип, така и за мястото на българския театър на европейската сцена. Особено вълнуващо е, че „Бурята“ беше представена именно на фестивал от мащаба на Wiener Festwochen и именно в година, в която театралният свят продължава да отдава почит на гения на Робърт Уилсън. Над 3800 зрители и реакциите на критиката са най-ценната оценка за този спектакъл и за неговите изключителни актьори“, споделя директорът на Народния театър Васил Василев.

В спектакъла участват актьорите Василена Винченцо, Веселин Мезеклиев, Радина Боршош, Жаклин Даскалова, Валентин Ганев, Пламен Димов, Явор Вълканов, Стоян Пепеланов, Зафир Раджаб, Константин Еленков, Стефан Къшев, Васил Драганов, Ненчо Костов, Вяра Табакова, Гергана Змийчарова и Владислава Николова.

След успешното си представяне във Виена спектакълът се завръща на сцената на Народния театър, където следващата му среща със софийската публика ще е на 30 юни на Голяма сцена.