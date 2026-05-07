Народният театър превръща в традиция билетите по 5 евро за младежи

Народният театър „Иван Вазов“ удължава до края на настоящия сезон своята кампания „18 – 25 по 5“, насочена към младата публика. Поради изключително големия интерес и вълната от положителни отзиви инициативата, привлякла хиляди млади хора в театралните салони, се превръща в официална традиция и ще се провежда ежегодно, за да осигури на най-новото поколение зрители достъп до сценичното изкуство, информират от менижмънта на най-голямата ни трупа.

Успехът на кампанията се потвърждава от впечатляваща статистика, според която от обявяването ѝ в средата на месец март над 6000 младежи на възраст между 18 и 25 години са се възползвали от преференциалните цени на билетите – 5 евро. Аналъзът на посещаемостта показва, че най-голям интерес сред младата публика предизвикват спектаклите „Венецианският търговец“, „Малката Англия“, „Моби Дик“, „Великденско вино“, „Съзвездия“ и „Идеалният мъж“. Наблюдава се и засилен интерес към гостуващите спектакли от инициативата #СценаБезГраници, което доказва любопитството на младите хора към европейските продукции, изтъкват инициаторите на идеята.

С превръщането на инициативата в ежегодна традиция Народният театър цели да осигури на младите хора по-лесен достъп до театралното изкуство. Билети на преференциалната цена могат да бъдат закупени без ограничение в броя на касите на Народния театър срещу представяне на документ за самоличност.

Извън рамките на тази кампания Народният поддържа и своята постоянна политика на социална достъпност. Ученици и студенти могат да посещават представленията на цени от 5,11 евро за билет. Почитателите на театъра, навършили пенсионна възраст, както и хората с трайни увреждания в пенсионна възраст, ползват билети на цена от 4,09 евро. За студентите от НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, театрален колеж „Любен Гройс“ и други висши учебни заведения с театрални паралелки цената за всички сцени е 1,02 евро.

Кампанията „18 – 25 по 5“ важи за всички спектакли от афиша на Народния театър до края на сезон 2025/2026. Както „Сега“ по-рано писа, програмата за следващите месеци включва както най-новите заглавия в репертоара, така и вече наложилите се като хитове в продължение на последните сезони.

Сред първите са последната академична работа на Диана Добрева – „Малката Англия“ по романа на гръцката писателка Йоанна Каристиани, спектакълът „Различният“ от Алексей Слаповски – дебютът на звездния актьор Любо Нейков на академичната сцена, класиката „Глембаеви“ по Мирослав Кърлежа в режисьорската интерпретация на хърватския корифей Ивица Булян с Теодора Духовникова, Деян Донков и Пламен Димов в главните роли, шпионският трилър „Бул териер“ – авторска постановка на Боил Банов и Ива Петрони, вдъхновена от големия италиански писател Алберто Моравия, „Жената-конбини“ – сценична адаптация на нашумелия роман на японката Саяка Мурата в режисьорския прочит на Марий Росен, „Последният час на Мерилин Монро“ под режисурата на Деян Донков с талантливата млада актриса Анна Кошко и др.

Сред утвърдените фаворити в репертоара младите зрители ще могат да избират между „Венецианският търговец“ от Шекспир с режисьор Явор Гърдев и „Медея“ на Еврипид – спектакъл на световноизвестния Деклан Донелан, и двете с Радина Кърджилова, „Коварство и любов“ на Шилер – последната постановка на отишлия си миналия месец доайен на българския театър Асен Шопов, „Калигула“ от Албер Камю, „Моби Дик“ по Херман Мелвил и „Народът на Вазов“ от Александър Секулов – три режисьорски проекта на Диана Добрева, дългогодишния „ветеран“ в афиша – моноспектакъла на Валентин Ганев „Контрабасът“ по текст на Патрик Зюскинд, „Богът на касапницата“ от Ясмина Реза с режисьор Антон Угринов и звездите Владимир Карамазов, Юлиан Вергов, Александра Василева и Радена Вълканова в ролите и т.н.

Във възрастта между 18 и 25 години културните интереси се формират активно, но финансовите възможности често могат да бъдат бариера за редовно посещение на театър. С тази инициатива театърът се стреми да улесни достъпа на младата публика до съвременно сценично изкуство и да създаде по-трайна връзка между новото поколение зрители и институцията, обясняват от първата ни трупа. И тъй като Народният театър „Иван Вазов“ декларира, че усилията му да разширява своята публика и да насърчава активното участие на младите хора в културния живот продължава, бихме предложили да помислят и за групата от 14 до 18 години. Учениците от гимназиалния курс също имат нужда от отваряне на хоризонта им към магията на сцената, а много от тях вече изпитват любопитство да видят в живо представление своите познайници и любимци от телевизионния екран.