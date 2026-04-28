Кукленият театър в Пловдив пуска цени по преценка на зрителя

Държавен куклен театър – Пловдив, търси отговор на въпроса каква е стойността на едно театрално преживяване, като въвежда модел на свободно ценообразуване за детските представления през уикендите до края на театралния сезон. Моделът дава възможност на публиката сама да определи цената на своя билет според личната си преценка и възможности при минимална стойност от 4 евро и без горна граница. Това бе обявено днес от директора на културната институция Петър Влайков на пресконференция в театъра, предаде кореспондентът на БТА в Гада под тепетата.

„Това не е жест на отстъпка, а акт на доверие. Не казваме, че театърът струва по-малко – напротив. Вярваме, че той има висока стойност, но търсим начин повече хора да могат да се докоснат до него. Даваме възможност на публиката сама да прецени и да бъде активна част от този процес“, заяви Мария Павлова от екипа на ДКТ – Пловдив. „Изкуството е скъпо. Да се занимаваш с култура е скъпо в буквалния смисъл на думата, скъпо е и в преносния, защото, освен че коства много усилия, енергия и човешки ресурси, струва скъпо и да изработиш културен продукт“, обясни Петър Влайков. Подопечният му театър обаче има и социална задача, която не бива да пренебрегва: да осъществи възможно най-широк достъп до културно съдържание, особено за децата и тийнейджърите. „За много семейства срещата с театъра изисква не само желание, но и възможност. И въпреки това тя остава ценна – като време заедно, като преживяване и като смисъл, който остава“, подчерта той.

По думите на директора театърът не страда от липса на публика – билетите се продават за месец напред, но артистите чувстват дълг да разширят достъпа до култура и изкуство в трудната геополитическа ситуация. „Още повече че Пловдив е пълен с много нови жители, които искаме да запознаем с театъра, с важността му", каза още Петър Влайков.

От екипа на театъра посочиха, че с този модел на свободно ценообразуване институцията не подценява изкуството, напротив – изхождат от убеждението, че тази стойност е висока и значима. Целта е обаче да се намери устойчив начин театърът да бъде по-достъпен, без да губи своето значение. В основата на тази инициатива стои разбирането, че когато има избор, има и отношение. И че именно чрез доверие може да се изгради по-силна връзка между театъра и неговата публика. „Защото изкуството не трябва да бъде привилегия, а споделено преживяване“, изтъкнаха в заключение артистите от Куклен театър – Пловдив.