Мария Радоева завладява Античния театър като Семирамида на белкантото

Античният театър в Пловдив ще се превърне в сцена на едно от най-значимите оперни събития на това лято. На 11 юли, събота, от 21.00 ч. в рамките на фестивала Opera Open 2026 публиката ще има възможност да преживее за първи път в България монументалната опера „Семирамида“ от Джоакино Росини – рядко поставян шедьовър на белкантовото изкуство, реализиран по спектакъла на престижния Тиролски фестивал в Ерл (Tiroler Festspiele Erl).

Създадена по трагедията на Волтер, „Семирамида“ е последната италианска опера на Росини и се смята за един от върховете на белкантовата традиция. Историята отвежда зрителите в древен Вавилон, където власт, любов, вина, семейни тайни и жажда за възмездие се преплитат в драматичен разказ с внушителни хорови сцени и впечатляващи виртуозни вокални партии.

В центъра на спектакъла е Мария Радоева, която изпълнява главната роля на легендарната царица Семирамида. Българската певица е сред утвърдените млади имена на европейската оперна сцена и е добре позната със своя богат, топъл мецосопран, музикална интелигентност и силно сценично присъствие. Тя участва и в премиерните представления на продукцията в Австрия, където представянето ѝ получи висока оценка от публиката и критиката.

Мария Радоева е възпитаник на Националната музикална академия в София и още в началото на кариерата си печели признание с интерпретациите си на белкантов и романтичен репертоар. На сцената на Държавна опера – Пловдив, тя се утвърждава като една от водещите солистки, а репертоарът ѝ обхваща както класически мецосопранови партии, така и драматични роли, изискващи изключителна вокална техника и артистична зрялост. Образът на Семирамида е сред най-мащабните и сложни предизвикателства за всяка певица, тъй като изисква виртуозност, драматизъм и почти непрекъснато сценично присъствие.

Партньори на българската прима Мария Радоева в събота вечер ще бъдат италианският росиниев тенор Мануел Амати, солистката на Театро комунале в Болоня Алена Сотие, както и нашите Божидар Божкилов, Мария Анастасова, Борис Кучков и Евгений Арабаджиев. Особен принос за художественото изграждане на спектакъла има световноизвестното българско сопрано Дарина Такова, призната за една от най-ярките интерпретаторки на Семирамида в световния оперен театър. Тя е стилистичен и вокален консултант на продукцията, което гарантира автентичен белкантов стил и високо вокално майсторство. Музикалното ръководство е поверено на диригента Федерико Тибоне, а режисурата и костюмите на спектакъла са дело на прочутия австрийски диригент и композитор Густав Кун, чието име е свързано с някои от най-значимите европейски оперни продукции.

„Семирамида“ под звездите на Пловдив обещава истинско пътешествие към златната епоха на белкантото – с великолепна музика, драматична история и впечатляващ международен солистичен състав. На фона на неповторимата атмосфера на Античния театър в града спектакълът се очертава като едно от най-значимите събития в програмата на фестивала Opera Open 2026, посочват организаторите.

