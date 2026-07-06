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Мария Радоева завладява Античния театър като Семирамида на белкантото

След успеха в Австрия младото българско мецосопрано ще очарова Opera Open в Пловдив

Днес, 14:58
Прекрасната Мария Радоева е в центъра на сценичното действие.
Opera Open
Прекрасната Мария Радоева е в центъра на сценичното действие.

Античният театър в Пловдив ще се превърне в сцена на едно от най-значимите оперни събития на това лято. На 11 юли, събота, от 21.00 ч. в рамките на фестивала Opera Open 2026 публиката ще има възможност да преживее за първи път в България монументалната опера „Семирамида“ от Джоакино Росини – рядко поставян шедьовър на белкантовото изкуство, реализиран по спектакъла на престижния Тиролски фестивал в Ерл (Tiroler Festspiele Erl).

Създадена по трагедията на Волтер, „Семирамида“ е последната италианска опера на Росини и се смята за един от върховете на белкантовата традиция. Историята отвежда зрителите в древен Вавилон, където власт, любов, вина, семейни тайни и жажда за възмездие се преплитат в драматичен разказ с внушителни хорови сцени и впечатляващи виртуозни вокални партии.

В центъра на спектакъла е Мария Радоева, която изпълнява главната роля на легендарната царица Семирамида. Българската певица е сред утвърдените млади имена на европейската оперна сцена и е добре позната със своя богат, топъл мецосопран, музикална интелигентност и силно сценично присъствие. Тя участва и в премиерните представления на продукцията в Австрия, където представянето ѝ получи висока оценка от публиката и критиката.

Мария Радоева е възпитаник на Националната музикална академия в София и още в началото на кариерата си печели признание с интерпретациите си на белкантов и романтичен репертоар. На сцената на Държавна опера – Пловдив, тя се утвърждава като една от водещите солистки, а репертоарът ѝ обхваща както класически мецосопранови партии, така и драматични роли, изискващи изключителна вокална техника и артистична зрялост. Образът на Семирамида е сред най-мащабните и сложни предизвикателства за всяка певица, тъй като изисква виртуозност, драматизъм и почти непрекъснато сценично присъствие.

Партньори на българската прима Мария Радоева в събота вечер ще бъдат италианският росиниев тенор Мануел Амати, солистката на Театро комунале в Болоня Алена Сотие, както и нашите Божидар Божкилов, Мария Анастасова, Борис Кучков и Евгений Арабаджиев. Особен принос за художественото изграждане на спектакъла има световноизвестното българско сопрано Дарина Такова, призната за една от най-ярките интерпретаторки на Семирамида в световния оперен театър. Тя е стилистичен и вокален консултант на продукцията, което гарантира автентичен белкантов стил и високо вокално майсторство. Музикалното ръководство е поверено на диригента Федерико Тибоне, а режисурата и костюмите на спектакъла са дело на прочутия австрийски диригент и композитор Густав Кун, чието име е свързано с някои от най-значимите европейски оперни продукции.

„Семирамида“ под звездите на Пловдив обещава истинско пътешествие към златната епоха на белкантото – с великолепна музика, драматична история и впечатляващ международен солистичен състав. На фона на неповторимата атмосфера на Античния театър в града спектакълът се очертава като едно от най-значимите събития в програмата на фестивала Opera Open 2026, посочват организаторите.
 

Постановката е реализирана по спектакъл на престижния Тиролски фестивал в Ерл.
Opera Open Постановката е реализирана по спектакъл на престижния Тиролски фестивал в Ерл.
Постановката е реализирана по спектакъл на престижния Тиролски фестивал в Ерл.
Opera Open Постановката е реализирана по спектакъл на престижния Тиролски фестивал в Ерл.
Мецосопраното Мария Радоева като Семирамида
Opera Open Мецосопраното Мария Радоева като Семирамида
Мецосопраното Мария Радоева като Семирамида
Opera Open Мецосопраното Мария Радоева като Семирамида
Мецосопраното Мария Радоева като Семирамида
Opera Open Мецосопраното Мария Радоева като Семирамида
Мецосопраното Мария Радоева като Семирамида
Opera Open Мецосопраното Мария Радоева като Семирамида
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