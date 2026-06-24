Соня Йончева откри Opera Open с първите "Тракийски награди"

Звездна нощ и звездна сцена озариха дебюта на най-новата инициатива на оперната прима и продуцент Соня Йончева – първите по рода си "Тракийски награди за класическа музика", които се състояха снощи на Античния театър в Пловдив.

"За мен е истинска гордост да се нарека тракийка. На тази земя дължа своите първи мечти, своя характер и любовта си към музиката. Където и да съм по света, винаги нося Тракия в сърцето си. Създадох тези награди с мисията да свързват поколения артисти, да подкрепят младите таланти и да изграждат още по-силни връзки между българската култура и международната сцена. Тазгодишните лауреати са творци, които със своя талант и отдаденост показват, че изкуството няма граници!", заяви Йончева, която е родена именно в Пловдив преди 44 години.

При получаване на наградата за "Режисьор на годината" Вера Немирова заяви, че се чувства като посланик на българската култура по света. Маестра Добринка Табакова на свой ред изтъкна при връчването на отличието за "Композитор на годината", че в творчеството й има последователна линия, свързана с тракийските й корени. Акад. Пламен Карталов, получавайки награда за "Продукция на годината" за Вагнеровия фестивал на Софийската опера подчерта, че няма друг оперен театър в света, който само за 15 години да е обхванал цялата палитра от творби на Вагнер и да е създал собствена Вагнерианска певческа школа.

Примабалерината на Софийската опера и балет Марта Петкова, отличена за "Балетен артист на годината", посочи, че в България има много талантливи хора на културата, които имат нужда от поощрение, а примадоната на Софийската опера Габриела Георгиева, която стана носител на приза "Певица на годината", изтъкна колко е значимо това, че вече и класическата музика има своите авторитетни награди, подобно на други жанрове. Виртуозният пианист Емануил Иванов, който бе отличен като "Млад музикант на годината", поясни колко е важна за успешните и отдадени творци подкрепата на семейството.

Наградената за "Дебют на годината" грузинка Екатерине Буачидзе, която спечели "Опералия" миналата година (организирана в София също от Йончева, бивша лауреатка на конкурса), емоционално призна колко много обича България и че само за една година има 4 участия в страната ни - в София, Пловдив и Варна.

Отличеният за "Солист на годината" световноизвестен тромпетист Пачо Флорес благодари за топлото посрещане при първото посещение в България, а глобалната сензация Якуб Юзеф Орлински, който спечели приза за "Певец на годината", изтъкна, че древноримският театър в Пловдив е най-подходящото място за изпълнение на арията на Нерон. Ерик Малмкуист, кастинг директор на Баварската държавна опера в Мюнхен, която бе отличена за "Оперен театър на годината", изрази благодарност към дейността на Соня Йончева както на сцените на световните оперни театри, така и като продуцент, грижещ се за културното наследство на света и на родината си.

Емоционална връхна точка във вчерашната вечер бе връчването на наградата за "Цялостен принос към класическите изкуства" на Анна Томова-Синтова, българската прима и легенда на световната опера – в специално видеообръщение тя подчерта тракийските си корени, бидейки родена в Стара Загора, изтъкна усилията и траекторията за успешна международна кариера и пожела дълъг живот на "Тракийските награди за класическа музика".

Всички наградени получиха поименни статуетки на Орфей, изработени от Петър Арбов.

Музикалната програма на галаконцерта на лауреатите бе богата и разнообразна, демонстрираща различни стилове, епохи и подходи към класическата музика: от "бащата на операта" Монтеверди, с когото започна и приключи вечерта, през Росини, Пучини, Верди, Вагнер, Чайковски и Моцарт до Дворжак, Гершуин и Артуро Маркес. Специален акцент бе и участието на хор на пловдивските момчета "Стефка Благоева" и хор "Детска китка", в който самата Соня Йончева е пяла като дете. Музикалният акомпанимент бе поверен на оркестъра на Опера Пловдив с диригент маестро Диан Чобанов.

Събитието, с което бе даден старт на тазгодишния фестивал Opera Open, ще бъде излъчено скоро и по БНТ.