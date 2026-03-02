Соня Йончева създава Тракийски награди за класическа музика

В навечерието на 3 март българското сопрано със световна слава Соня Йончева и нейната продуцентска компания SY11 Events слагат началото на нова престижна инициатива в родния град на певицата Пловдив.

На 23 юни в Античния театър под тепетата ще се състои церемония по награждаване и концерт на лауреатите на първите по рода си "Тракийски награди за класическа музика" (Thracian Awards for Classical Music). "Пловдив e средище на богато културно наследство, най-древният постоянно обитаван град в Европа и единствената досега българска Европейска столица на културата. С историческите земи на траките е свързан и митът за легендарния бард Орфей, който е герой от операта, литературата, изобразителното изкуство и е световен символ на изяществото в пеенето и музицирането – какъвто е и импулсът за учредяване на "Тракийките награди за класическа музика", споделят инициаторите.

Соня Йончева е артистичен директор на събитието и ще бъде сред изпълнителите на гала концерта. А наградите се предвижда да бъдат ежегодни, като ще отличават постижения в цели 11 категории:

Дебют на годината;

Млад артист на годината;

Солист (музикант) на годината;

Балетен артист на годината;

Певец на годината;

Певица на годината;

Режисьор на годината;

Композитор на годината;

Продукция на годината;

Оперен театър на годината;

Както и Награда за цялостен принос към класическото изкуство.

Събитието на 23 юни се провежда в сътрудничество с Пловдивската опера и ще открие официално фестивала Opera Open 2026.

"За Опера Пловдив е истинска гордост да застане до Соня Йончева – нашата съгражданка, която покори най-големите световни сцени. Когато един артист от такава величина помни корена си и инвестира авторитета си в родния град, това е вдъхновение за всички ни. Вярвам, че с тази церемония не само бляскаво откриваме 13-ото издание на фестивала, но и още повече го утвърждаваме като международна платформа, на която българските и световните артисти се срещат на най-високо ниво", заяви маестро Диан Чобанов, директор на операта и диригент на предстоящия галаконцерт.

Церемонията ще бъде заснета и излъчена по световния канал за класическа музика Medici TV, а билети за събитието на живо вече се продават в мрежата на Eventim и на касата на Опера Пловдив в Дома на културата "Борис Христов".