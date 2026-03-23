Лауреатка от "Опералия" повежда първите "Тракийски награди"

Очарователната победителка от "Опералия" 2025 е сред носителите на първите "Тракийски награди", инициирани от Соня Йончева.

Очарователната лауреатка от първото проведено у нас издание на "Опералия" - грузинското мецосопрано Екатерине Буачидзе, ще поведе първите "Тракийски награди", връчвани по инициатива на Соня Йончева. Изгряващата звезда, която неотдавна впечатли с първия си самостоятелен концерт в София в зала "България", ще се включи в плеядата на сцената на Античния театър. На 23 юни гала концертът ще събере родни и световно знаменостите на класиката.

Българското сопрано със световна слава Соня Йончева, която в последните години е също така продуцент и издател, лично обяви във видео послание от САЩ лауреатите на първите международни "Тракийски награди за класическа музика" по време на пресконференция, която се проведе в залата на Община Пловдив. Това са:

За "Дебют на годината" – Екатерине Буачидзе, грузинско мецосопрано, победителка на "Опералия" 2025;

"Млад артист на годината" – Емануил Иванов, български виртуозен пианист с международно признание;

"Солист (музикант) на годината" – Пачо Флорес, популярен венецуелски тромпетист;

"Балетен артист на годината" – Марта Петкова, примабалерина, художествен ръководител на балетната трупа на Софийската опера и балет;

"Певица на годината" – Габриела Георгиева, примадона на Софийската опера, известна с драматичния си репертоар;

"Певец на годината" – Якуб Юзеф Орлински, полски контратенор със световна слава, изявен в бароковия репертоар и модернистичен стил;

"Режисьор на годината" – Вера Немирова, български оперен режисьор, популярна с продукциите си в Германия и цяла Европа;

"Композитор на годината" – Добринка Табакова, композитор със световна слава;

"Награда за продукция на годината" – Вагнеров фестивал на Софийската опера под режисурата на акад. Пламен Карталов, уникално явление за цяла Източна Европа;

"Награда за оперен театър на годината" – Баварската опера в Мюнхен;

"Награда за цялостен принос към класическото изкуство" – Анна Томова-Синтова, в навечерието на 85-ия ѝ рожден ден.

В церемонията и концерта на лауреатите ще участва и самата Соня Йончева, която ще се завърне в родния си град по този много специален за нея повод.

"Учредих тези награди, за да бъдат поощрени както млади таланти, така и да бъдат почетени утвърдени светила в класическата музика. Целта ми е да изградя мост между артисти, проекти и институции, от една страна, но и между българската и международната сцена, от друга. Избрала съм лауреатите на базата точно на този основен критерий – да са свързващо звено между традициите на нашия регион на Европа, който е люлка на древна култура и цивилизация – и да имат активна роля в популяризирането на изкуството в международен мащаб. Това са творци, които често пренаписват каноните и оставят своя ярка следа”, сподели примата.

Посетителите на галаконцерта ще чуят и видят изпълнения от всички лауреати, присъстващи на живо. Ще прозвучат любими на публиката произведения от оперния репертоар и класическата музика, както и световни премиери. Диригент на галаконцерта ще бъде директорът на Държавна опера Пловдив – маестро Диан Чобанов.

Билетите са в продажба в мрежата на Eventim и на касата на Опера Пловдив в Дом на културата "Борис Христов". Най-нетърпеливите могат да се възползват от специална онлайн промоция, важаща до края на великденските празници – 30% отстъпка в цените на билетите за всички събития от Opera Open, вкл. "Тракийски награди за класическа музика", с промокод SPRING тук.

На фестивала Opera Open 2026 ще гостува и Надин Сиера в "Травиата". През есента тя ще открие сезона на "Ла Скала" с творбата на Верди.

Фестивалът ще предложи на пловдивчани и гостите на града и две премиери. "Набуко" от Верди ще бъде реализирана в сътрудничество между Краковската опера и Пловдивската опера. "Семирамида" от Росини – продукция на Тиролския фестивал в Ерл – ще има своето първо изпълнение в България с трупата на Пловдивската опера. Режисьор на спектакъла е Густав Кун, а в централните роли ще се изявят мецосопраното Мария Радоева и аржентинският тенор Франциско Брито.

"Кармина Бурана" от Карл Орф, в постановка на Боряна Сечанова, ще бъде представена на сцената на Античния театър със солисти, хор, балет и оркестър на Пловдивската опера. Мултимедийният спектакъл "Васко Василев: Пътешествието" се завръща в програмата след международното си турне, започнало от Япония. Виртуозният цигулар ще излезе на сцената заедно със своите музиканти и оркестъра на Пловдивската опера.

Ще бъде представена и "Аида" от Верди с участието на Евгения Ралчева, Иван Момиров и Кирил Манолов, както и "Кармен", с участието на мецосопраното със световна слава Светлина Стоянова, която ще направи своя дебют в главната роля. Балетната програма включва класическия шедьовър "Лебедово езеро" от Чайковски. Мюзикълната програма на фестивала също носи силно присъствие с хитовете "Семейство Адамс", "Коса", "Исус Христос Суперзвезда" и концерта "Една нощ в операта с музиката на Queen" с участието на изпълнители от българската поп и рок сцена.