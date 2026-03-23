Лауреатка от "Опералия" повежда първите "Тракийски награди"

Екатеринe Буачидзе ще пее на Античния театър заедно с останалите избраници на Соня Йончева

23 Март 2026
Очарователната победителка от "Опералия" 2025 е сред носителите на първите "Тракийски награди", инициирани от Соня Йончева.

Очарователната лауреатка от първото проведено у нас издание на "Опералия" - грузинското мецосопрано Екатерине Буачидзе, ще поведе първите "Тракийски награди", връчвани по инициатива на Соня Йончева. Изгряващата звезда, която неотдавна впечатли с първия си самостоятелен концерт в София в зала "България", ще се включи в плеядата на сцената на Античния театър. На 23 юни гала концертът ще събере родни и световно знаменостите на класиката. 

Българското сопрано със световна слава Соня Йончева, която в последните години е също така продуцент и издател, лично обяви във видео послание от САЩ лауреатите на първите международни "Тракийски награди за класическа музика" по време на пресконференция, която се проведе в залата на Община Пловдив. Това са:

За "Дебют на годината" – Екатерине Буачидзе, грузинско мецосопрано, победителка на "Опералия" 2025;

"Млад артист на годината" – Емануил Иванов, български виртуозен пианист с международно признание;

"Солист (музикант) на годината" – Пачо Флорес, популярен венецуелски тромпетист;

"Балетен артист на годината" – Марта Петкова, примабалерина, художествен ръководител на балетната трупа на Софийската опера и балет;

"Певица на годината" – Габриела Георгиева, примадона на Софийската опера, известна с драматичния си репертоар;

"Певец на годината" – Якуб Юзеф Орлински, полски контратенор със световна слава, изявен в бароковия репертоар и модернистичен стил;

"Режисьор на годината" – Вера Немирова, български оперен режисьор, популярна с продукциите си в Германия и цяла Европа;

"Композитор на годината" – Добринка Табакова, композитор със световна слава; 

"Награда за продукция на годината" – Вагнеров фестивал на Софийската опера под режисурата на акад. Пламен Карталов, уникално явление за цяла Източна Европа;

"Награда за оперен театър на годината" – Баварската опера в Мюнхен;

"Награда за цялостен принос към класическото изкуство" – Анна Томова-Синтова, в навечерието на 85-ия ѝ рожден ден.

В церемонията и концерта на лауреатите ще участва и самата Соня Йончева, която ще се завърне в родния си град по този много специален за нея повод.

"Учредих тези награди, за да бъдат поощрени както млади таланти, така и да бъдат почетени утвърдени светила в класическата музика. Целта ми е да изградя мост между артисти, проекти и институции, от една страна, но и между българската и международната сцена, от друга. Избрала съм лауреатите на базата точно на този основен критерий – да са свързващо звено между традициите на нашия регион на Европа, който е люлка на древна култура и цивилизация – и да имат активна роля в популяризирането на изкуството в международен мащаб. Това са творци, които често пренаписват каноните и оставят своя ярка следа”, сподели примата.

Посетителите на галаконцерта ще чуят и видят изпълнения от всички лауреати, присъстващи на живо. Ще прозвучат любими на публиката произведения от оперния репертоар и класическата музика, както и световни премиери. Диригент на галаконцерта ще бъде директорът на Държавна опера Пловдив – маестро Диан Чобанов. 

Билетите са в продажба в мрежата на Eventim и на касата на Опера Пловдив в Дом на културата "Борис Христов". Най-нетърпеливите могат да се възползват от специална онлайн промоция, важаща до края на великденските празници – 30% отстъпка в цените на билетите за всички събития от Opera Open, вкл. "Тракийски награди за класическа музика", с промокод SPRING тук.

На фестивала Opera Open 2026 ще гостува и Надин Сиера в "Травиата". През есента тя ще открие сезона на "Ла Скала" с творбата на Верди.

Фестивалът ще предложи на пловдивчани и гостите на града и две премиери. "Набуко" от Верди ще бъде реализирана в сътрудничество между Краковската опера и Пловдивската опера. "Семирамида" от Росини – продукция на Тиролския фестивал в Ерл – ще има своето първо изпълнение в България с трупата на Пловдивската опера. Режисьор на спектакъла е Густав Кун, а в централните роли ще се изявят мецосопраното Мария Радоева и аржентинският тенор Франциско Брито.

"Кармина Бурана" от Карл Орф, в постановка на Боряна Сечанова, ще бъде представена на сцената на Античния театър със солисти, хор, балет и оркестър на Пловдивската опера. Мултимедийният спектакъл "Васко Василев: Пътешествието" се завръща в програмата след международното си турне, започнало от Япония. Виртуозният цигулар ще излезе на сцената заедно със своите музиканти и оркестъра на Пловдивската опера.

Ще бъде представена и "Аида" от Верди с участието на Евгения Ралчева, Иван Момиров и Кирил Манолов, както и "Кармен", с участието на мецосопраното със световна слава Светлина Стоянова, която ще направи своя дебют в главната роля. Балетната програма включва класическия шедьовър "Лебедово езеро" от Чайковски. Мюзикълната програма на фестивала също носи силно присъствие с хитовете "Семейство Адамс", "Коса", "Исус Христос Суперзвезда" и концерта "Една нощ в операта с музиката на Queen" с участието на изпълнители от българската поп и рок сцена.

Още новини по темата

Соня Йончева създава Тракийски награди за класическа музика
02 Март 2026

Соня Йончева ще бъде Медея в "Метрополитън"
23 Февр. 2026

Соня Йончева води Йонас Кауфман и Хаусер на "Гала в София" 2026
02 Февр. 2026

Със Соня Йончева и "Ръченица" започва новата година в театър "Шанз-елизе"
05 Яну. 2026

Соня Йончева с 12-а роля в МЕТ и пред световен рекорд
25 Ноем. 2025

Грузинско мецосопрано и румънски баритон спечелиха "Опералия" в София (ГАЛЕРИЯ)
27 Окт. 2025

Пласидо Доминго и Соня Йончева избраха финалистите на "Опералия"
23 Окт. 2025

София събра за пръв път заедно на сцена Соня Йончева, Доминго и Карерас
30 Авг. 2025

Соня Йончева посреща Виторио Григоло за "Гала в София"
28 Авг. 2025

Веселка Кунчева възражда антивоенния мюзикъл "Коса" на Opera Open
21 Авг. 2025

Само един български глас стигна до финалите на "Опералия"
14 Юли 2025

Васко Василев излиза без нотен пулт на Античния театър в Пловдив
13 Юли 2025

Пласидо Доминго ще оценява млади гласове на "Опералия" в София
13 Юни 2025

Соня Йончева се завърна триумфално в "Метрополитън"
07 Юни 2025

