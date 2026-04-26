Дейвид Гарет сменя Хаусер в "Гала в София" на Соня Йончева

На 27 август е неговото участие, а на 25-и сопраното ще изпълни "Тоска" заедно с Йонас Кауфман

Днес, 14:40

След като виолончелистът Хаусер отмени всичките си концерти до края на годината, световното сопрано Соня Йончева реагира с покана към друга кросоувър звезда на струните за своята "Гала в София" 2026. Това е Дейвид Гарет, който ще излезе на площад "Св. Александър Невски" на 27 август от 20 ч.. В концерта "Синя нощ" ценителите ще се насладят на обичани класически произведения и популярни модерни хитове, които за първи път ще прозвучат с гласа на Йончева и цигулката на Гарет. У нас той ще представи част от парчетата от новия си албум Millennium Symphony, в който интерпретира популярни произведения от последните две десетилетия.

Билетите, закупени за концерта с Хаусер, важат без презаверка, съобщават организаторите. Ако все пак искате да ги върнете, процедурата е описана на сайта kupibileti.bg.

Дейвид Гарет, вече познат на българската публика, хваща първата си цигулка на 4-годишна възраст, след което учи при Захар Брон и Ида Хендел. Прави своя сценичен дебют едва на 10 с Хамбургската филхармония и става най-младият изпълнител, подписал договор с престижната компания Deutsche Grammophon (на 13 г.). Още като дете работи с диригенти като Зубин Мета, Клаудио Абадо и Йехуди Менухин. На 15-годишна възраст записва всичките "24 каприза" на Паганини – едни от най-предизвикателните произведения, писани някога за цигулка.

Дейвид Гарет избира да усъвършенства и разшири уменията си, като се записва в Juilliard School в Ню Йорк, където е ученик на Ицхак Пърлман. След дипломирането си и до днес той работи с най-изтъкнатите диригенти в класическата област като Кристоф Ешенбах, Рикардо Шайи и Андрес Ороско-Естрада. Свири с Виенския симфоничен оркестър, Лондонския филхармоничен оркестър, Филхармонията на Ла Скала, Оркестъра на Академия „Санта Чечилия“ и мтого други. Носител е на десетки награди в своята кросоувър кариера, която "размива границите между Моцарт и "Металика". Продал е над 5 милиона албума и има повече от 5,65 милиарда стриймвания в глобален мащаб.

Освен успешен цигулар, Дейвид Гарет е композитор на собствени произведения, има изяви и като диригент, както и писател (с издадена автобиография през 2023 г.) и актьор (играе главната роля на Паганини във филма "Цигулар на дявола"). Той свири на на цигулки Страдивари "Ex Busch" от 1716 г. и Гуарнери дел Джезу "Пуняни" от 1734 г., както и Гуарнери дел Джезу "Балтик". 

До момента Дейвид Гарет е изнесъл повече от 1600 концерта (класически и кросоувъри). Най-многобройната публика, пред която е свирил на живо, се състои от 75 000 души на финала на Шампионската лига на УЕФА на стадиона в Мюнхен – заедно с германския тенор Йонас Кауфман, който също ще пристигне този август за другата вечер на "Гала в София".

Кауфман и Соня Йончева ще изпълнят "Тоска" от Пучини на 25 август на площад "Св. Александър Невски", а два дни по-късно е нейната "Синя нощ" с Дейвид Гарет. В "Гала в София" ще участват хорът, оркестърът и балетът на Софийската опера. Диригент на "Тоска" със Соня Йончева и Йонас Кауфман ще бъде проф. Григор Паликаров, а на "Синя нощ" – Леонардо Сини. Билетите за двата концерта, които започват точно в 20:00 часа, са вече в продажба.

През миналото лято на "Гала в София" гости бяха Пласидо Доминго, Хосе Карерас и Виторио Григоло.

На 26 август, между двете основни фестивални вечери, ще се проведе и тематично събитие – опера и класическа музика от деца за деца.

