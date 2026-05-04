Прочутото сопрано Мария Гулегина идва за рецитал в Софийската опера

Прочутото сопрано Мария Гулегина ще изнесе концерт на 16 май в Софийската опера и балет. Своя рецитал световноизвестната певица е нарекла „Царицата на операта“. В партньорство с пианиста Иля Ивари тя ще поднесе на българските си почитатели стилна програма, съставена от най-популярни песни от майсторите на белкантото – композиторите Гаетано Доницети, Винченцо Белини и Джоакино Росини, както и прочути романси от Сергей Рахманинов и Пьотър Илич Чайковски.

Мария Гулегина е добре позната на българската публика от предишни гастроли в някои от най-атрактивните постановки на Националната опера. Тя участва в спектакли на „Парсифал“ от Рихард Вагнер, в „Бас с маски“ и в концертно изпълнение на „Набуко“ от Джузепе Верди, както и в „Тоска“ и „Турандот“ от Джакомо Пучини.

„Софийската опера е театър, в който са пели такива велики гласове и, мога да кажа, те бяха като мои родители – Гена Димитрова и Николай Гяуров. Всеки театър е като храм, поел молитвена атмосфера“, споделя Гулегина в интервю за БНР.

Мария Гулегина започва професионалната си кариера в Държавната опера в Минск, като дебютира година по-късно в Миланската Скала като Амелия в „Бал с маски“ заедно с Лучано Павароти под диригентството на Джанандреа Гавацени. Тя участва в 15 нови продукции в „Ла Скала“, включително няколко премиери с диригент Рикардо Мути.

От дебюта си през 1991 г. в Метрополитън опера като Мадалена в нова продукция на „Андре Шение“ от Умберто Джордано, тя е излизала на тази престижна сцена над 150 пъти. През същата година дебютира и във Виенската държавна опера в „Андре Шение“. Преди сценичния си дебют през 1995 г. в Кралската опера „Ковънт Гардън“, където пее главната партия във „Федора“ на Джордано заедно с Пласидо Доминго, тя вече е постигнала успех както пред публиката, така и пред критиката в концертната версия на „Ернани“ от Верди в Барбикан център с трупата на Кралската опера. През 1996 г. излиза за първи път на Арена ди Верона – като Абигейл в „Набуко“, и получава Premio Giovanni Zanatello за сензационния си дебют. През 1997 г. Мария Гулегина дебютира в Парижката опера като Тоска и след това участва в различни продукции, включително „Макбет“ и „Атила“ от Верди, „Набуко“ и др. През 2018-а получава и първата си Вагнерова роля - Кундри в "Парсифал" на сцената на Мариинския театър в Санкт Петербург.

Мария Гулегина е лауреат на множество награди, включително „Пучини“ за най-добър изпълнител в негови опери; наградата „Белини“ за 2001-ва; наградата „Джовани Дзанатело“ за дебюта на Арена ди Верона; златен медал „Мария Дзамбони“; златен медал на фестивала в Осака през 1999 г. и т.н.

През февруари 2009 г. оперната прима е назначена за посланик на добра воля на УНИЦЕФ. „Развълнувана съм да работя с УНИЦЕФ, за да помогна на децата по света, които са засегнати от бедност, глад или живеят в региони, обхванати от конфликти – и чиито гласове трябва да бъдат чути“, споделя Гулегина. Тя е член и на Почетния борд на Международния параолимпийски комитет.

Мария Гулегина е родена в семейство на арменец и украинка в Одеса на 9 август 1959 г. Завършва Одеската консерватория. Основната ѝ творческа дейност започва през 1983 г. като солистка на Националния театър за опера и балет на Белорусия в Минск. През 1989 г. поради конфликт с администрацията напуска театъра и заминава за Люксембург, където се установява и получава поданство. От там продължава певческата си кариера и в други страни в Западна Европа и САЩ. От 1990-а се изявява на най-престижните оперни сцени в света. Имала е честта да пее на закриващата церемония на Зимните олимпийски игри във Ванкувър, Канада, през 2010 г., както и по време на откриването на Зимните параолимпийски игри в Сочи през 2014-а.