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Увеличават се полетите от три държави към Бургас

Днес, 17:24
Pixabay

Повече полети от Германия, Австрия и Великобритания ще има към летищата в Бургас и Варна следващото лято, като надеждата е така да се осигурят повече удобни връзки за "Евровизия", а и да се наваксат проблемите с чуждестранните туристи по морето от този сезон, най-вече германските. 

Авиокомпанията „Corendon Airlines“ ще лети по маршрутите Кьолн/Бон до Варна и Бургас, както и от Нюрнберг и Щутгарт до Варна. През летния сезон на 2027 г. превозвачът ICC ще осигурява полети от Хановер, Дюселдорф, Лайпциг/Хале до Варна и Бургас, като са предвидени по най-малко два полета седмично до морските ни летища. Пътници могат да летят и три пъти седмично от Хановер и Лайпциг/Хале до Бургас.

Полетите от Великобритания също се увеличават. Авиокомпания „Jet2.com“ планира допълнителни по маршрутите от Бирмингам, Глазгоу, Манчестър и от летище „Ийст Мидландс“ до Бургас. Пътниците от Виена ще могат да стигнат в Бургас още на 8 май. Превозвачът „Austrian Airlines“ ще започне сезонните си полети до морското летище по-рано през следващата година, за да осигури повече връзки за международните пътници, които искат да посетят Бургас за „Евровизия“.

„България Еър“ пуска още полети по линията София – Бургас – София, като в периода от 2 до 19 май 2027 г. ще се изпълняват до два полета на ден по маршрута. Към вечерните полети, които се изпълняват стандартно, ще се добавят и следобедни в дните преди конкурса, както и сутрешни след конкурса, за да бъдат осигурени удобни връзки за пътниците с международни полети от Летище София.

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Ключови думи:

летище Бургас, Евровизия 2027

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