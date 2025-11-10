Медия без
Летище Бургас затваря до април за основен ремонт

Започва пълна рехабилитация на пистата

Днес, 07:22
Самолет на Nouvelair на бургаското летище. Авиокомпанията осъществява чартърни полети за български туристи до Тунис.
Самолет на Nouvelair на бургаското летище. Авиокомпанията осъществява чартърни полети за български туристи до Тунис.

Летище Бургас затваря до края на април 2026 г. за основен ремонт. След повече от 40 години експлоатация, пистата се нуждае от пълна рехабилитация, съобщават от "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" - фирмата концесионер на аерогарата.

Пистата на Летище Бургас е построена през 1962 г. и допълнително модернизирана през 1980 г. Рехабилитацията ще бъде основата за поемането на очакваните обеми на трафика през следващите две десетилетия, посочват от компанията. Общият размер на инвестицията е приблизително 50 милиона евро, които ще бъдат вложени в рехабилитация на настилката, околните площи, дренаж и нова осветителна система. Освен това, този период ще бъде използван за извършване на допълнителни инвестиции в площите на перона.

Летище Бургас е с най-голям брой слънчеви дни в Европа и с четвъртата по дължина писта (3200 м) на Балканския полуостров, след летищата в София, Атина и Белград, пише в "Уикипедия". През лятото осъществява полети от и до над 12 европейски държави, а през октомври посреща и тунизийски чартърни полети с български туристи. Второто е по натовареност у нас след летище "Васил Левски" в София.

 

