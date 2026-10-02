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Министър Евтим Милошев освободи шефката на Национален фонд „Култура“

Стартира процедура за провеждането на конкурс за титуляр на директорската длъжност

Днес, 20:09
Нели Неделчева бе временно управляваща Национален фонд "Кулутра" от февруари тази година.
БТА
Нели Неделчева бе временно управляваща Национален фонд "Кулутра" от февруари тази година.

Министърът на културата Евтим Милошев освободи днес временно изпълняващия длъжността „изпълнителен директор“ на Национален фонд „Култура“ (НФК) Нели Неделчева, съобщиха от пресцентъра на ресорното министерство.

До провеждането на конкурс позицията ще се заема от Мариана Проданова-Илиева, която и към момента е експерт в екипа на НФК. Илиева е завършила специалност „Българска филология“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и арт мениджмънт в Нов български университет. Има опит в областта на културния мениджмънт, европейското финансиране, социализация на културното наследство и др.

В същото време Министерството на културата стартира процедура по провеждане на конкурс за изпълнителен директор на Национален фонд „Култура“, като по този начин се цели да се прекъсне дългогодишната практика ключови ръководни позиции в системата на културата да бъдат заемани продължително чрез временни назначения. Процедурата гарантира законосъобразен и прозрачен избор на ръководител, изтъкват от МК.

Пред Mediapool.bg по-рано днес Неделчева е споделила, че в заповедта за нейното отстраняване, подписана от Евтим Милошев, не са посочени мотиви. В нея е отбелязано, че трудовият договор се прекратява по преценка на министъра.

Припомняме, че досегашната временно изпълняваща длъжността Нели Неделчева бе назначена от служебния министър на културата Найден Тодоров през февруари тази година на мястото на скандално нашумялата София Щерева – назначение на министъра на ИТН Мариан Бачев. Тя управляваше фонда от месец май 2025 г., а през 2022 г. името ѝ бе свързано с лошо управление и източване на 1,2 млн. лв. от сметки на организацията ПРОФОН, предвидени за хонорари на певци и композитори. В свой коментар относно одита на Сметната палата, открил нарушения в работата на НФК за периода 2021–2023 година – неправомерно изплатени средства за работно облекло, пропуски при управлението на проекти, слабости в контрола и др., през юли Нели Неделчева заяви, че част от проблемите са вече отстранени, но са необходими още промени.

Малко по-късно, в началото на август, от сдружение „Независим културен сектор“ изказаха благодарност на последното ръководство на Национален фонд "Култура" в лицето на Нели Неделчева, която "успя за кратък срок да намери необходимите специалисти, да комуникира с Министерство на финансите и да се погрижи всички проекти да бъдат разплатени", тъй като плащанията до момента бяха драстично забавени и много независими културни организации бяха заплашени от фалит и спиране на дейността им.

 

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Ключови думи:

Национален фонд Култура, Евтим Милошев, Нели Неделчева, Мариана Проданова-Илиева

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