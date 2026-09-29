Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Един концерт не стига за "100 унгарски цигулки"

Грандиозният цигански оркестър ще изнесе два поредни спектакъла на 30 октомври

Днес, 19:10

Интересът към концерта на "100 унгарски цигулки" на 30 октомври се оказа толкова голям, че местата в зала 1 на НДК не стигнаха за всички желаещи. Затова организаторите обявяват второ шоу на прочутия цигански оркестър на същата дата. Българската публика ще може да види мащабния спектакъл два пъти - от 17:00 и от 20:00 часа. 

100 Members Gypsy Symphony Orchestra – легендарният 100-членен цигански симфоничен оркестър, е носител на престижната унгарска награда за национално културно богатство през 2014 г. Ансамбълът е вписан и в Златната книга и Невидимия музей на унгарския дух. Основан преди повече от три десетилетия, оркестърът е изнесъл повече от 1000 концерта – от културните центрове на малки унгарски градове до едни от най-престижните световни музикални сцени. 

Неподражаемият звук на "100 унгарски цигулки" e съчетание от виртуозност, традиция, темперамент и сценична енергия. Зрителите ще чуят обичани класически произведения, популярни унгарски мелодии, огнен чардаш и виртуозни сола, изпълнени от музиканти, които превръщат цигулката в истински инструмент на емоцията. В програмата са заложени както моменти на грандиозно общо изпълнение, така и солови партии, които дават възможност на отделни музиканти да покажат своята виртуозност.

Билети за концерта на 30 октомври от 17:00 часа се продават в Eventim.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

100 унгарски цигулки

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Love Varna, not леличка - градският транспорт като обор
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Йотова и Гюров водят парада на партийните сенки
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки

АНКЕТА "СЕГА"

За коя кандидат-президентска двойка ще гласувате?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ