Цяла Враца и държавата спасяват тракийска могила, без да знаят как

Любопитен казус тече във Враца. Всички са се заели да спасяват уникална тракийска могила, обаче не знаят как. Не допринася и държавата в лицето на Министерството на културата (МК) - и то я спасява по принцип, без много конкретики.

Става дума за разкритата през 60-те години на миналия век Могиланска могила в центъра на града. Тя е обект с национално значение, обаче миналата година, на съседен непроучен терен, от който винаги се е предполагало, че биха "излезли неща", фирма почва да строи кооперация. Строи, понеже този съседен терен е частен... И изниква ценен зид. Дейностите са спрени, МК стартира операция по спешно проучване и опазване на находките. Сега, година по-късно, граждани организираха подписка за спасяване на могилата, което принуди общината и МК да се размърдат.

Преди няколко дни бе проведена среща между кмета, зам.-министър, министерски експерти, учени, общински чиновници и съветници, плюс инвеститора, на която всички се съгласиха нищо да не се строи. Това обаче е половинчато решение, не само защото следва да се хвърлят милиони за проучване и консервация, а ги няма, ами и поради собствеността на терена. Участниците в срещата споделиха мисли МК да го придобие, но не се знае под каква точно форма, как ще бъде обезщетен инвеститорът, какво ще стане с другите околни терени и т.н. Няколко дни по-рано темата бе отнесена и до Евтим Милошев. На парламентарния контрол министърът каза на депутата Иво Михайлов (ПП), че МК ще се заеме с могилата и дори може да се пристъпи към отчуждаване на имота, ако има неразбирателство със собственика. Но на въпрос за пари за догодина, кръгът се затвори: Милошев отговори, че е прекалено рано за бюджетиране, а в знак на ангажираност МК щяло да прати представители на споменатата по-горе среща - на която се реши да се действа, без да е ясно точно как.

ЦЕННОСТ

Могиланската могила е с огромна научна и художествена стойност, част е тракийско наследство по нашите земи. Преди 60 години в нея е разкрито съкровище, принадлежало, според учените, на династията на племето трибали, датира се от IV в. пр. н. е. Находките са изложени в Националния исторически музей. Върху някои от намерените съдове има надписи с името на одриския владетел Котис I. В самия обект са открити три гробници. В тях - скелети, включително на принцеса. Намерена е и колесница с два впрегнати в нея коня, ритуално убити. Най-ценен е златният венец, украсявал главата на принцесата преди 2500 години. Намерени са още обеци, златни апликации и т.н.

ИСКАНИЯ

Гражданската подписка за спасяване на могилата включва искания за: отстраняване на съвременните настилки над археологическото петно, разкриване на античния пласт, провеждане на необходимите сондажи и разкопки до достигане на оригиналната структура, модерна консервация и интегриране в градската среда. Настоява се община Враца да инициира промяна в Подробния устройствен план и заедно с МК генерално да реши въпроса със собствеността на терена.